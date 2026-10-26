Segundo turno na Bahia tem 120 mil passagens gratuitas emitidas

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Aproximadamente 120 mil passagens gratuitas foram emitidas durante a Operação Vai e Vota no transporte rodoviário intermunicipal da Bahia, para o segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo, 25. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (26) pelo Governo do Estado.

O número ficou quase três vezes acima da meta inicial de 42 mil bilhetes. Para atender à demanda, as empresas de transporte disponibilizaram mais de 1,5 mil horários extras e utilizaram mais de 50 ônibus de terceiros.

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A ação foi realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) e do Procon-BA, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

A operação ocorreu entre terça-feira, 20, e segunda-feira, 26, com fiscalização nos terminais rodoviários, especialmente na Nova Rodoviária de Salvador.

Procon-BA registra reclamações e fiscalizações

Durante a operação, o Procon-BA informou ter solucionado 117 casos com a intermediação da fiscalização. Outras seis ocorrências não foram resolvidas e apresentaram indícios de infrações. A Viação Jequié Cidade Sol foi notificada e aguarda o prazo para apresentar defesa.

As fiscalizações ocorreram nos terminais rodoviários de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras e Vitória da Conquista. As equipes também realizaram ações educativas nas rodoviárias e no metrô da capital baiana, com 2.806 abordagens nos terminais rodoviários e outras 916 nas estações metroviárias.

A Central de Atendimento 151 recebeu 48 solicitações de orientação e registrou 86 reclamações encaminhadas à Agerba ou à agência em conjunto com a Diretoria de Fiscalização do Procon-BA. Três casos foram solucionados no local.

Ferry-boat e VLT operaram durante a votação

As operações do ferry-boat e da travessia por lanchas entre Salvador e Mar Grande ocorreram normalmente. Houve pequenas filas para embarque de pedestres pela manhã, com espera inferior a uma hora. Nos demais períodos, não foram registradas filas.

Já o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e da Região Metropolitana transportou 7.692 passageiros durante a operação especial do segundo turno.

O horário foi ampliado em razão da prorrogação do período de votação, oferecendo uma alternativa de deslocamento aos eleitores.