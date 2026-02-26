Menu
BAHIA
SUSTO

Trabalhador fica pendurado em andaime após corda ceder na Bahia

Depois do incidente, a Prefeitura determinou o embargo da obra

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/02/2026 - 20:24 h

Imagem ilustrativa da imagem Trabalhador fica pendurado em andaime após corda ceder na Bahia
Um trabalhador passou por momentos de tensão na quarta-feira, 25, após ficar suspenso em um andaime quando uma das cordas de sustentação se soltou, em Ipiaú, no sul da Bahia. Depois do incidente, a Prefeitura determinou o embargo da obra, localizada na Rua Juracy Magalhães.

Segundo o proprietário do imóvel, o problema ocorreu porque uma das cordas do equipamento não teria sido devidamente amarrada pelos funcionários. Com isso, o andaime ficou preso apenas por um dos lados.

Imagens registradas por testemunhas mostram o trabalhador pendurado, aguardando socorro, enquanto dois colegas tentavam ajudá-lo. No momento do ocorrido, chovia forte na cidade.

Resgate

Os homens precisaram puxar a corda até conseguirem estabilizar o equipamento e retirar o colega em segurança. Após ser resgatado, o trabalhador levantou os braços, aparentemente comemorando o desfecho sem ferimentos graves.

Segundo o dono do prédio, o funcionário utilizava cinto de segurança no momento do acidente e não sofreu lesões graves. O nome e a idade dele não foram divulgados.

O que disse a prefeitura?

A Prefeitura de Ipiaú comunicou que o proprietário já havia sido notificado anteriormente e recebeu prazo para apresentar a documentação necessária. Como os documentos não foram entregues, a reforma não foi autorizada e permanece paralisada.

acidente construção civil Prefeitura de Ipiaú segurança no trabalho sul da bahia

