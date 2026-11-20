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Dois animais bovinos morreram no povoado Mutambinha 1, na zona rural de Euclides da Cunha, no Semiárido Nordeste II, após serem atingidos por um raio durante um temporal.

Um vídeo divulgado nas redes sociais Web Euclides, na noite desta quarta-feira, 18, mostram um bezerro e uma vaca mortos em uma área de pastagem, próximo a uma árvore.

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A pessoa que fez a imagem não soube informar se havia outros animais mortos. Ele estava preocupado, já que, quando foi feito o registro, outra chuva ameaçava cair.