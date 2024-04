Veja decisões polêmicas do juiz que 'libertou' casal preso em cruzeiro | A TARDE

A decisão de relaxar a prisão de Michael Douglas de Azevedo e Luana Ferreira de Araújo, o casal flagrado com 28 kg de cocaína em um navio cruzeiro, em Ilhéus, no último sábado, 31, não foi a primeira em que suspeitos de presos em um cruzeiro foram liberados pelo mesmo juiz.

Segundo as apurações do Portal A TARDE, uma situação semelhante aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano, quando a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/BA, prendeu em flagrante uma passageira do Cruzeiro Costa de Adema no Porto de Ilhéus. A mulher, identificada como Ewerlyn Brandão, estava com 47 kg de cocaína.

Ewerlyn teria embarcado no Porto de Santos e após escala em Salvador, retornaria ao Rio de Janeiro passando por Ilhéus. Durante o passeio, ela saiu algumas vezes, todas elas, trocava de roupa. Em uma dessas saídas, foi flagrada tentando embarcar com 4,5 kg de cocaína presa ao corpo. Após buscas em sua cabine, a PF encontrou mais 41kg da droga.

Pouco depois, em audiência de custódia, o juiz substituto até manteve a prisão, mas, logo após retorno do titular, Lincoln Pinheiro Costa, mesmo do caso do casal 'liberado' na segunda-feira, 1º, a mulher foi solta.

Dois dias depois, um homem que seria parceiro dela, Jeferson Soares, foi preso no Rio com cerca de kg de cocaína. Mas também ganhou a liberdade.

Sobre o caso do dia 31, a PF se limitou a dizer que "confirmamos que o casal foi liberado pela Justiça, na manhã de ontem [segunda], após audiência de custódia. Não vamos fornecer mais detalhes no momento".