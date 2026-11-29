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Uma pessoa morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na BA 493, no Povoado de Capinam, no município de Santa Terezinha, na noite de sexta-feira, 27.

Um vereador da cidade de Itatim, a 208 km de Salvador, está entre as vítimas. Ela foi identificada como Romário da Tio Sam, que deixa esposa e filhos.

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As outras três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para uma unidade de saúde que atende à região. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

De acordo com nota da Polícia Militar da Bahia (PMBA) ao Portal A TARDE, policiais militares do 11º BPM foram acionados para atender a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

O fato foi registrado na delegacia, para adoção das medidas cabíveis.

Nas redes sociais, a prefeitura de Itatim lamentou a morte do vereador e se solidarizou com família e amigos da vítima.