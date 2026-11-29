TRAGÉDIA NA BAHIA
Vereador morre e três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito
O acidente aconteceu na BA 493, no Povoado de Capinam, em Santa Terezinha
Uma pessoa morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na BA 493, no Povoado de Capinam, no município de Santa Terezinha, na noite de sexta-feira, 27.
Um vereador da cidade de Itatim, a 208 km de Salvador, está entre as vítimas. Ela foi identificada como Romário da Tio Sam, que deixa esposa e filhos.
As outras três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para uma unidade de saúde que atende à região. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.
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De acordo com nota da Polícia Militar da Bahia (PMBA) ao Portal A TARDE, policiais militares do 11º BPM foram acionados para atender a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.
O fato foi registrado na delegacia, para adoção das medidas cabíveis.
Nas redes sociais, a prefeitura de Itatim lamentou a morte do vereador e se solidarizou com família e amigos da vítima.