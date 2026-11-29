O Vale do Capão, um dos destinos ecoturísticos mais cobiçados do Brasil e joia da Chapada Diamantina, na Bahia, começa a pagar um preço alto pela omissão administrativa do município de Palmeiras.

Sob a gestão do prefeito Wilson Rocha (Avante), a vila de Caeté-Açu parece presa a uma estrutura pública de décadas atrás, incapaz de acompanhar o próprio desenvolvimento e colocando em risco o seu maior ativo econômico: o turismo.

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Atropelamento expõe falhas graves no atendimento de urgência

O retrato mais cruel desse descompasso ocorreu no último domingo, 22. A professora aposentada do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Telma Andrade, 74 anos, foi atropelada por uma motocicleta conduzida em alta velocidade por um adolescente. O que deveria acionar um protocolo básico de emergência médica transformou-se em um roteiro de improvisação e descaso.

Caída ao chão, a idosa aguardou socorro em meio a uma sequência de falhas estruturais. O posto de saúde da vila estava fechado, não há base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na localidade e a única ambulância disponível encontra-se sem equipamentos fundamentais para atendimentos de trauma.

Para imobilizar a vítima com o mínimo de segurança, moradores precisaram localizar uma servidora municipal em um culto religioso, que teve de ir até a própria residência buscar as chaves da unidade de saúde apenas para retirar uma prancha de resgate.

Encaminhada posteriormente ao Hospital Municipal de Palmeiras, sede do município, a turista recebeu um atendimento classificado por testemunhas e acompanhantes como "precário", sem que lhe fossem aplicados sequer pontos cirúrgicos nos ferimentos.

Vítima de acidente sendo atenidada na rua sem equipamento adequado - Foto: Reprodução

Em depoimento ao portal A TARDE, a vítima denunciou a precariedade na estrutura de atendimento de urgência no Vale do Capão, após o fato.

​Doutora em Geofísica pela Universidade de São Paulo (USP), Telma Andrade havia chegado à localidade na tarde do mesmo dia e caminhava próximo à praça do coreto para jantar quando foi surpreendida pelo veículo. De acordo com o relato da docente, o local estava tranquilo e com poucos turistas no momento em que o motociclista avançou em alta velocidade.

​"Eu estava a um passo do passeio, porém a moto estava muito rápida e foi para cima de mim. O impacto me jogou a uns dois metros à frente e a moto passou por cima da minha perna", relatou Telma.

Na queda, ela bateu o rosto no chão, tentou se proteger com os braços e mãos e chegou a perder a consciência por alguns minutos.

​Falhas no resgate e transferência

​De acordo com a professora, a demora e o improviso marcaram as primeiras horas após o atropelamento. Como não havia ambulância disponível na Vila do Capão.

"Permaneci deitada sobre o paralelepípedo por cerca de duas horas até a chegada de uma viatura vinda da sede de Palmeiras", disse

​Mesmo com a chegada do veículo, a remoção só foi possível graças à mobilização de moradores, guias e socorristas locais.

"A ambulância não dispunha de prancha de imobilização, e a comunidade precisou localizar a chave do posto de saúde da vila para retirar o equipamento necessário ao transporte", relembrou.

​Inicialmente levada para o hospital de Palmeiras, Telma afirma que, embora a equipe tenha sido prestativa, a unidade não possuía aparelho de raio-X nem estrutura mínima para casos de trauma.

Ela precisou ser transferida para o Hospital Regional da Chapada, em Seabra, onde permaneceu internada até a manhã de terça-feira, 24, quando familiares conseguiram levá-la para Salvador.

Em decorrência do acidente, a professora sofreu fratura no pé direito, hematomas pelo corpo, escoriações no rosto e levou pontos na testa.

​Cobrança por estrutura e fiscalização

​Ao agradecer o apoio imediato dos guias, socorristas nativos e moradores, a professora destacou que o episódio expõe uma vulnerabilidade grave de um dos principais destinos de ecoturismo e aventura da Bahia.

"É indispensável manter uma ambulância de prontidão na vila equipada com prancha de remoção, oxigênio e itens básicos de primeiros socorros para atender tanto moradores quanto visitantes", pediu.

​Telma também alertou para a mudança na rotina do distrito, cobrando controle sobre a circulação de veículos. Ainda de acordo com ela, o tráfego de motos em alta velocidade e com escapamentos adulterados tem colocado pedestres em risco e provocado poluição sonora incompatível com a preservação e a tranquilidade da região.

Testemunha

Uma testemunha, em condição de anonimato, descreveu ao portal A TARDE, o atropelamento como uma cena aterrorizante, relatando que o impacto arremessou a idosa de 74 anos por alguns metros.

"A moto passou por cima da perna dela e a vítima ficou desacordada por cerca de cinco minutos", afirmou.

De acordo com o relato, guias, socorristas, comerciantes e moradores prestaram auxílio imediato, e foram os socorristas que impediram a remoção inadequada da vítima sem prancha.

​O depoimento também denuncia a omissão de socorro — afirmando que a condutora, uma jovem de 18 anos, fugiu do local — e cobra fiscalização no trânsito, bem como campanhas de educação ambiental e ética diante do excesso de motocicletas em alta velocidade na Vila do Capão.

Asfalto novo sem sinalização agrava o caos no trânsito

O atropelamento do último domingo não é um caso isolado, mas o sintoma de um trânsito que opera à margem de qualquer fiscalização ou planejamento. Nos períodos de alta movimentação, a pacata vila dá lugar a engarrafamentos, disputas por vagas de estacionamento, discussões acaloradas e colisões frequentes.

A situação agravou-se após a recente pavimentação da estrada de acesso. O que deveria representar progresso e segurança tornou-se um fator de risco: com o asfalto liso e a inexistência de redutores de velocidade, sinalização adequada ou agentes de trânsito, motoristas e motociclistas passaram a trafegar muito acima do limite seguro.

Nos horários de pico — início das manhãs e fins de tarde —, o fluxo intenso de trabalhadores divide espaço com turistas em uma via sem qualquer gestão municipal.

Mobilidade sobre duas rodas e ausência de fiscalização

Hoje, grande parte da economia local do Capão gira sobre duas rodas. Motocicletas são o principal meio para o transporte de visitantes e o deslocamento diário de trabalhadores entre residências, pousadas e comércios, além de sustentarem uma intensa rede de entregas.

Sem campanhas educativas, fiscalização de habilitação — como evidencia o caso do adolescente envolvido no acidente — ou ordenamento viário, a mobilidade na vila transformou-se em terra sem lei.

Contradição entre arrecadação turística e abandono público

O episódio escancara uma contradição na administração de Wilson Rocha. O fluxo turístico injeta recursos diretos e indiretos na economia de Palmeiras, movimentando o comércio, a rede hoteleira e a arrecadação municipal. Contudo, a prefeitura ignora a obrigação elementar de preparar o território para a demanda potencial de emergências médicas gerada por esse mesmo público.

Ao perder a capacidade de atuar na saúde preventiva e manter a rede de urgência a anos-luz das condições mínimas exigidas para um polo turístico internacional, a gestão municipal não apenas negligencia moradores e visitantes, mas ameaça a própria sustentabilidade econômica de Palmeiras — queimando, por pura inércia, um patrimônio que qualquer outra cidade do mundo lutaria para preservar.

O que diz a Prefeitura de Palmeiras

A reportagem procurou a Prefeitura de Palmeiras, a Secretaria Municipal de Saúde e o gabinete do prefeito Wilson Rocha para esclarecer as condições da ambulância, o fechamento do posto de saúde aos fins de semana e as medidas previstas para a fiscalização do trânsito no Vale do Capão. Até o fechamento desta edição, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.