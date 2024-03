Zé Eduardo vence processo movido por Sikêra Jr: "odeio charlatanismo" | A TARDE

O apresentador Sikêra Jr perdeu uma ação judicial que movia contra José Eduardo, o Bocão, âncora do programa Balanço Geral Bahia, da TV Record Itapoan. Durente uma edição do telejornal, que foi ao ar no ano de 2022, Bocão fez duras críticas ao Sikêra Jr por fazer argumentos negacionistas sobre a pandemia de Covid-19, que naquele momento estava no auge.

A decisão em favor de Zé Eduardo foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM). Ao Portal A TARDE, o âncora da emissora baiana comentou a vitória contra Sikêra, que exigia no processo retratação ao vivo e uma indenização de R$ 44 mil por danos morais.

“Sou a favor da verdade, da legalidade, da vacina, da cura. Odeio charlatanismo", disse Bocão.

O desembargador Cássio André Borges, responsável pelo caso, concluiu que "não houve extrapolação ao direito de crítica pelo recorrente, apesar de seu tom ácido ao mencionar o recorrido, eis que as críticas estão inseridas no âmbito de matéria jornalística de cunho informativo, baseando-se em fatos de interesse público, sem adentrar diretamente na intimidade ou vida privada do autor". O trecho consta na decisão judicial de segunda instância. O caso não cabe mais recurso por parte de Sikêra.

Sobre o caso

Durante o pico da pandemia de Covid-19, marcado por UTIs cheias e milhares de mortes no país, Zé Eduardo criticou a postura negacionista de Sikêra Jr, alertando durante um ao vivo que "tem apresentador aí que mente".

Ainda naquele momento, Manaus era o centro da cobertura jornalística nacional por causa de uma crise sanitária que chegou a causar a falta de equipamentos de oxigênio para os hospitais que atendiam os casos de Covid.