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PRODUTOS PROIBIDOS

Anvisa apreende marcas de produtos Tira Manchas

Produtos são compostos com percarbonato, que viralizou nas redes sociais recentemente

Franciely Gomes
Por
Produto viralizou nas redes sociais
Produto viralizou nas redes sociais - Foto: Ilustrativa | Magnific

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apreendeu novos lotes de produtos de limpeza nesta segunda-feira, 16. O órgão determinou a apreensão de um Tira Manchas em pó e um alvejante à base de percarbonato.

Essa substância viralizou recentemente nas redes sociais para a lavagem de roupas, prometendo deixar os tecidos livres de manchas e cada vez mais brancos. No Instagram e no TikTok é possível ver diversos vídeos de internautas usando-a nas peças.

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No entanto, os produtos Brankíssimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas em Pó não possuíam registro de regularização sanitária para a distribuição e venda. Com isso, todos os lotes foram apreendidos e proibidos de serem fabricados, distribuídos, vendidos e divulgados.

Produtos apreendidos pela Anvisa
Produtos apreendidos pela Anvisa - Foto: Reprodução | Redes sociais

A proibição da Anvisa alcança toda a cadeia, da fábrica ao consumidor. Com isso, todas as lojas e distribuidores dos produtos não podem mais realizar as vendas, sob risco de denúncia e multa em caso de descumprimento da medida.

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O que fazer caso tenha o produto?

A Anvisa recomenda que os clientes que obtêm algum destes produtos em casa devem parar de usá-lo, mesmo que a embalagem já esteja aberta e o produto nunca tenha causado problema.

Caso o produto cause alguma reação atípica, com irritação na pele, nos olhos ou mal-estar após o uso, o cliente deve procurar urgentemente atendimento médico e levar a embalagem.

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anvisa Saúde

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