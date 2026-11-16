Anvisa apreende marcas de produtos Tira Manchas

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apreendeu novos lotes de produtos de limpeza nesta segunda-feira, 16. O órgão determinou a apreensão de um Tira Manchas em pó e um alvejante à base de percarbonato.

Essa substância viralizou recentemente nas redes sociais para a lavagem de roupas, prometendo deixar os tecidos livres de manchas e cada vez mais brancos. No Instagram e no TikTok é possível ver diversos vídeos de internautas usando-a nas peças.

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No entanto, os produtos Brankíssimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas em Pó não possuíam registro de regularização sanitária para a distribuição e venda. Com isso, todos os lotes foram apreendidos e proibidos de serem fabricados, distribuídos, vendidos e divulgados.

Produtos apreendidos pela Anvisa - Foto: Reprodução | Redes sociais

A proibição da Anvisa alcança toda a cadeia, da fábrica ao consumidor. Com isso, todas as lojas e distribuidores dos produtos não podem mais realizar as vendas, sob risco de denúncia e multa em caso de descumprimento da medida.

O que fazer caso tenha o produto?

A Anvisa recomenda que os clientes que obtêm algum destes produtos em casa devem parar de usá-lo, mesmo que a embalagem já esteja aberta e o produto nunca tenha causado problema.

Caso o produto cause alguma reação atípica, com irritação na pele, nos olhos ou mal-estar após o uso, o cliente deve procurar urgentemente atendimento médico e levar a embalagem.