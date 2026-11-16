Saiba quando deve terminar a passagem do El Niño no Brasil

A passagem do El Niño pelo Brasil já tem data certa para acabar. Segundo projeções da NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional), agência científica e reguladora dos Estados Unidos, o fenômeno natural deve terminar no outono de 2027 do Hemisfério Sul.

Em dados mais precisos, a probabilidade do El Niño ter acabado entre maio e julho é de 75% . A queda de temperatura do centro do Oceano Pacifico será gradativa ao longo dos meses, podendo chegar a 0,74°C entre março e maio, e a 0,34°C entre abril e junho.

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Para o fenômeno ser considerado encerrado, a temperatura do oceano deve estar abaixo de 0,5°C. Já seu maior pico costuma marcar cerca de 2,5°C entre e 2,53°C, temperaturas que devem ser registradas no período de novembro e janeiro.

Com esse pico no verão do Hemisfério Sul, o El Niño tem causado mudanças climáticas significativas no Brasil. No Nordeste, a principal consequência é a elevação da temperatura, enquanto as chuvas têm avançado cada vez mais no Sul.

Previsão não é 100% precisa

Embora a previsão do NOAA sobre a data do fim do El Niño seja uma das mais confiáveis, ela não é 100% precisa. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os percentuais de redução divulgados são probabilidades.

Eles são calculados a partir de modelos climáticos, e mostram o cenário mais provável de redução. No entanto, estes números podem mudar ao longo dos meses por uma série de fatores, que serão analisados no período.

É importante ressaltar também que mesmo com o fim do El Niño seus efeitos podem perdurar por mais algumas semanas, meses ou até mesmo uma estação do ano completa. O tempo de duração dos efeitos depende da força do episódio e do clima geral de cada região.

Mas afinal, o que é o El Niño?

O El Niño é um fenômeno climático natural que realiza o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Neste período, os ventos alísios perdem força e essa água quente da superfície fica parada e acumulada na região central e próxima à costa da América do Sul.

Com isso, a circulação atmosférica é alterada e modifica os ventos em todo o planeta, causando aquecimento da temperatura ou chuvas intensas em alguns países, como o Brasil.

O nome El Niño vem de um termo espanhol e significa O Menino, em referência ao Menino Jesus. O apelido surgiu devido a pescadores peruanos, que perceberam há séculos que o aquecimento das águas na costa do Peru costumava ocorrer por volta de dezembro e janeiro, época do Natal.