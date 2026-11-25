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Consumidores e empresas que respondem a processos judiciais de cobrança passarão a ter dinheiro bloqueado em contas bancárias e investimentos com mais rapidez.

A mudança decorre de uma modernização conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), plataforma que conecta os tribunais às instituições financeiras do país.

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​Com a atualização, ordens expedidas pela Justiça passam a ser encaminhadas em dois momentos ao longo do dia — às 13h e às 20h —, permitindo que uma decisão emitida pela manhã seja cumprida ainda no mesmo dia útil.

Além disso, o sistema prevê uma funcionalidade de monitoramento contínuo por até 12 meses para alcançar novos depósitos caso o saldo inicial não cubra o valor da dívida.

​Apesar da maior agilidade na localização de recursos, as novas regras não autorizam bancos ou corretoras a bloquearem contas por iniciativa própria apenas por atraso no pagamento ou nome negativado. A restrição continua dependendo exclusivamente de decisão judicial em uma ação de cobrança.

​Quais instituições entram primeiro?

​A fase inicial de implantação ocorre por meio de um projeto-piloto com cinco instituições financeiras e de investimentos:

​Nubank

​Itaú Unibanco

​Caixa Econômica Federal

​Banco do Brasil

​XP Investimentos

​Nessa etapa, o CNJ acompanha indicadores como tempo de resposta e volume de ordens pendentes para ajustar a operação. A previsão do Conselho é expandir gradualmente o novo modelo para todo o sistema financeiro ao longo de aproximadamente 18 meses.

​Envio duas vezes ao dia

​No modelo anterior, o processamento ocorria em ciclo único, o que ampliava o intervalo entre a decisão do juiz e o efetivo bloqueio na instituição financeira. Com as duas janelas diárias no Sisbajud:

​Ordens enviadas até as 13h devem ser respondidas pelos bancos até as 19h do mesmo dia útil;

​Determinações transmitidas às 20h têm prazo de cumprimento até o meio-dia do dia útil seguinte.

​O objetivo é reduzir a janela de tempo para eventual movimentação ou retirada de recursos antes do cumprimento da ordem judicial.

​Bloqueio permanente

​Outra novidade prevista no sistema é o chamado bloqueio permanente, que ainda passa por etapa de homologação e testes técnicos antes de operar de forma generalizada.

​Quando ativada pelo juiz, a ferramenta permitirá que a busca por valores permaneça ativa por até 12 meses.

Se uma ordem de R$ 10 mil encontrar apenas R$ 3 mil na primeira varredura, por exemplo, o sistema continuará rastreando entradas futuras na conta ou em aplicações financeiras até completar os R$ 7 mil restantes, respeitando o teto definido no processo.

O que está protegido

​O bloqueio judicial não significa o encerramento da conta nem a transferência automática do dinheiro ao credor. O valor fica inicialmente indisponível até nova decisão do juízo, e a restrição deve se limitar ao montante indicado na ordem — se houver R$ 30 mil em conta para uma cobrança de R$ 5 mil, o saldo excedente permanece livre.

​Também seguem válidas as proteções legais de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil, que resguardam:

​Salários, vencimentos e remunerações;

​Aposentadorias e pensões;

​Reservas em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos (salvo exceções previstas em lei, como dívidas de pensão alimentícia).

​Caso verbas protegidas ou quantias acima do limite sejam retidas, o titular pode apresentar comprovantes da origem dos recursos no processo judicial e solicitar o desbloqueio.