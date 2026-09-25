Benefício do INSS não caiu na conta? Veja como conferir pagamento e motivo de bloqueio

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O pagamento dos benefícios do INSS referente ao mês de setembro começou nesta quinta-feira, 24. Segurados que ainda não receberam o valor podem consultar a situação do pagamento e, se necessário, solicitar a emissão do benefício pela internet.

O pedido pode ser feito diretamente pelo Meu INSS, sem a necessidade de comparecer a uma agência. O serviço também pode ser utilizado em casos de benefício suspenso ou cessado, quando houver possibilidade de reativação.

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Como solicitar o pagamento não recebido

Para fazer a solicitação, o segurado deve:

acessar o Meu INSS, pelo aplicativo ou site;

informar CPF e senha;

entrar em “Do que você precisa?”;

digitar “Solicitar emissão de pagamento”;

selecionar o serviço;

seguir as orientações apresentadas pelo sistema.

Caso o sistema esteja indisponível, o segurado pode ligar para a Central 135. O atendimento telefônico funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

Quais documentos são necessários?

O titular do benefício deve apresentar documento de identificação, como RG, CIN, CNH ou CTPS, além do CPF e do número do benefício.

Quando o pedido for feito por procurador ou representante legal, também são exigidos os documentos de identificação e CPF dessa pessoa, além da procuração no modelo do INSS ou pública. Dependendo do caso, pode ser necessário apresentar termo de representação legal, tutela, curatela ou termo de guarda.

Como acompanhar o pedido?

Depois de solicitar o serviço, o segurado pode acompanhar a análise pelo próprio Meu INSS.

Para isso, basta acessar a plataforma com CPF e senha, entrar em “Consultar Pedidos”, localizar a solicitação e selecionar “Detalhar” para conferir as informações.

Segundo o INSS, o prazo médio estimado para a conclusão do serviço é de 45 dias corridos.

Atendimento presencial

O pedido é realizado pela internet, mas, se for necessário atendimento presencial, o segurado pode agendar pelo telefone 135 ou procurar uma unidade que tenha acordo com o INSS na região.

O tempo estimado de espera para atendimento presencial é de até 30 dias corridos.