BRASIL
Bolsa Família tem pagamento antecipado em dezembro
Veja as datas de pagamento divulgadas
O programa social Bolsa Família, de transferência de renda mínima de R$ 691 por família, terá seu pagamento antecipado para os beneficiários no mês de dezembro. As datas foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).
Os beneficiários inscritos no programa receberão os valores, que passam por adicionais em outras condições, como a presença de crianças na família, nos dias 10, 11 e 14 de dezembro.
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Os pagamentos serão realizados conforme o NIS, dentro do calendário extraordinário estabelecido na Portaria MDS nº 1.221, em outubro deste ano.
Como fica o calendário de pagamento?
No dia 10 de dezembro serão contemplados aqueles que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com o final 1. No dia seguinte, 11 de dezembro, os beneficiários do NIS 2 receberão o benefício.
Assim fica o calendário oficial de dezembro
- NIS final 1: 10 de dezembro, quinta-feira.
- NIS final 2: 11 de dezembro, sexta-feira.
- NIS final 3: 14 de dezembro, segunda-feira.
- NIS final 4: 14 de dezembro, segunda-feira.
- NIS final 5: 14 de dezembro, segunda-feira.
- NIS final 6: 14 de dezembro, segunda-feira.
- NIS final 7: 14 de dezembro, segunda-feira.
- NIS final 8: 14 de dezembro, segunda-feira.
- NIS final 9: 14 de dezembro, segunda-feira.
- NIS final 0: 14 de dezembro, segunda-feira.