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Uma aposta de Salvador faturou parte do prêmio da Mega-Sena sorteada neste domingo, 29. Os números sorteados no jogo foram os seguintes: 03–29–30–39– 44–51.

Ao todo, 46 apostas acertaram cinco dos seis números do jogo, sem nenhum apostador faturar o prêmio máximo. Cada um dos apostadores, incluindo o de Salvador, levou R$ 40.340,53.

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A aposta registrada em Salvador não foi realizada em agência física da Caixa Econômica, sendo realizada por meio de um dos canais digitais da instituição.

Prêmio acumulado da Mega-Sena

O prêmio máximo da Mega-Sena, acumulado em torno de R$ 88 milhões, será sorteado na próxima terça-feira, 1. Para vencer a premiação máxima, o apostador precisa acertar os seis números do sorteio promovido pela Loteria da Caixa Econômica Federal.