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BRASIL

Brasileiro amplia marca no Livro dos Recordes após assistir à sua 12ª Copa do Mundo

Natural do interior de São Paulo, Daniel Bartolomeu é a pessoa que mais foi para Copas no mundo

Gustavo Zambianco
Por
Daniel Bartolomeu Sbruzzi, brasileiro que mais foi para Copas do Mundo
Daniel Bartolomeu Sbruzzi, brasileiro que mais foi para Copas do Mundo - Foto: Reprodução

Depois da Copa do Mundo de 2026, que aconteceu nos Estados Unidos, México e Canadá, o brasileiro Daniel Bartolomeu Sbruzzi, de 78 anos, conseguiu feito histórico de mais Copas assistidas presencialmente, deixando sua marca no livro dos recordes, o Guinness Book.

Natural de Taubaté, no interior de São Paulo, Daniel Bartolomeu é dentista e quebrou seu próprio recorde de mais Copas do Mundo assistidas in loco. Ao todo, em 2026, o brasileiro já assistiu a 12 edições do torneio.

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Veja a trajetória do recorde

Sua primeira Copa do Mundo assistida presencialmente foi a de 1978, disputada na Argentina. Desde então, ele participou de todos os torneios, com exceção ao de 1982, disputado na Espanha.

Depois disso, ele seguiu o seguinte caminho:

  • México em 1986;
  • Itália em 1990;
  • Estados Unidos em 1994;
  • França em 1998;
  • Japão e Coreia em 2002;
  • Alemanha em 2006;
  • África do Sul em 2010;
  • Brasil em 2014;
  • Rússia em 2018;
  • Catar em 2022.

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Conquista nunca foi uma obsessão

Mesmo quebrando o próprio recorde duas vezes consecutivas, o brasileiro revelou que a conquista nunca foi uma obsessão, além de ter surgido de forma natural.

Além disso, o dentista ainda conta que “teve sorte” para poder comprovar a presença em todas as Copas do Mundo.

“Para ter o Guinness Book, você tem que provar tudo, e a minha sorte é que eu tenho todos os ingressos. Eu tenho fotos, tenho os passaportes provando que eu participei de todas as copas”, contou o dentista ao esporte.ig.

Daniel Bartolomeu Sbruzzi, brasileiro que mais foi para Copas do Mundo
Daniel Bartolomeu Sbruzzi, brasileiro que mais foi para Copas do Mundo - Foto: Reprodução

Principal dor de toda a trajetória

Mesmo tendo presenciado dois títulos da Seleção Brasileira, o tetra em 1994 nos Estados Unidos e o penta no Japão e Coreia em 2002, nem tudo são flores.

O dentista revela que a maior dor em toda sua jornada de 12 Copas do Mundo foi a goleada histórica de 7 a 1 sofrida pelo Brasil no torneio de 2014.

“Eu estava atrás do gol aquilo ali foi um desastre. Quando eu vi, estava 20 minutos, e com quatro, cinco a zero”, contou o torcedor.

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copa do mundo Guinness Recorde mundial

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