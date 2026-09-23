BRASIL
Brasileiro amplia marca no Livro dos Recordes após assistir à sua 12ª Copa do Mundo
Natural do interior de São Paulo, Daniel Bartolomeu é a pessoa que mais foi para Copas no mundo
Depois da Copa do Mundo de 2026, que aconteceu nos Estados Unidos, México e Canadá, o brasileiro Daniel Bartolomeu Sbruzzi, de 78 anos, conseguiu feito histórico de mais Copas assistidas presencialmente, deixando sua marca no livro dos recordes, o Guinness Book.
Natural de Taubaté, no interior de São Paulo, Daniel Bartolomeu é dentista e quebrou seu próprio recorde de mais Copas do Mundo assistidas in loco. Ao todo, em 2026, o brasileiro já assistiu a 12 edições do torneio.
Veja a trajetória do recorde
Sua primeira Copa do Mundo assistida presencialmente foi a de 1978, disputada na Argentina. Desde então, ele participou de todos os torneios, com exceção ao de 1982, disputado na Espanha.
Depois disso, ele seguiu o seguinte caminho:
- México em 1986;
- Itália em 1990;
- Estados Unidos em 1994;
- França em 1998;
- Japão e Coreia em 2002;
- Alemanha em 2006;
- África do Sul em 2010;
- Brasil em 2014;
- Rússia em 2018;
- Catar em 2022.
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Conquista nunca foi uma obsessão
Mesmo quebrando o próprio recorde duas vezes consecutivas, o brasileiro revelou que a conquista nunca foi uma obsessão, além de ter surgido de forma natural.
Além disso, o dentista ainda conta que “teve sorte” para poder comprovar a presença em todas as Copas do Mundo.
“Para ter o Guinness Book, você tem que provar tudo, e a minha sorte é que eu tenho todos os ingressos. Eu tenho fotos, tenho os passaportes provando que eu participei de todas as copas”, contou o dentista ao esporte.ig.
Principal dor de toda a trajetória
Mesmo tendo presenciado dois títulos da Seleção Brasileira, o tetra em 1994 nos Estados Unidos e o penta no Japão e Coreia em 2002, nem tudo são flores.
O dentista revela que a maior dor em toda sua jornada de 12 Copas do Mundo foi a goleada histórica de 7 a 1 sofrida pelo Brasil no torneio de 2014.
“Eu estava atrás do gol aquilo ali foi um desastre. Quando eu vi, estava 20 minutos, e com quatro, cinco a zero”, contou o torcedor.