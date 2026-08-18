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Brasileiros ganham nova forma de comprar no Paraguai sem sair de casa

Nova modalidade dos Correios permite compras em lojas de Ciudad del Este

Iarla Queiroz
Por
Correios passam a entregar no Brasil
Correios passam a entregar no Brasil - Foto: Divulgação | Agência Brasil

Brasileiros que costumam atravessar a fronteira para fazer compras no Paraguai agora têm uma nova opção. Os Correios começaram a entregar no Brasil produtos adquiridos pela internet em lojas de Ciudad del Este, cidade paraguaia localizada na fronteira com Foz do Iguaçu (PR).

A nova modalidade permite que o consumidor escolha os produtos diretamente nos sites das empresas participantes e receba a encomenda no endereço informado no Brasil, sem precisar viajar até o Paraguai para retirar a compra.

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Inicialmente, o serviço está disponível para duas lojas: Cellshop e New Zone Importados, conhecidas pela comercialização de eletrônicos e outros produtos importados.

Como funciona a compra pela internet

A operação é realizada por meio do Correios Packet, serviço utilizado para o transporte de encomendas internacionais. Os produtos deixam o Paraguai por transporte terrestre e seguem até o Brasil.

Depois que a encomenda chega ao Centro Internacional dos Correios no país, ela passa a seguir para o endereço indicado pelo consumidor.

As compras podem ter até 30 kg e contam com rastreamento. Dessa forma, é possível acompanhar o deslocamento da encomenda desde a entrada na rede dos Correios até a entrega.

Segundo a estatal, a proposta é facilitar o acesso dos brasileiros aos produtos vendidos pelos varejistas paraguaios e, ao mesmo tempo, ampliar o mercado dessas empresas.

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Quais lojas participam?

Neste primeiro momento, duas empresas estão habilitadas para realizar vendas destinadas ao público brasileiro:

  • Cellshop
  • New Zone Importados

As duas empresas fazem parte do Programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que estabelece regras para empresas que realizam comércio eletrônico internacional e prevê o envio antecipado das informações das compras.

Com a nova modalidade, os consumidores de diferentes regiões do país podem fazer os pedidos pela internet e receber os produtos em casa.

Compras terão rastreamento

Uma das mudanças para quem já está acostumado a comprar no Paraguai é a possibilidade de acompanhar o trajeto da encomenda.

Após a chegada ao Brasil e a entrada na rede dos Correios, o pedido passa a ter acompanhamento até o endereço informado no momento da compra.

A estatal também afirma que a iniciativa pode reduzir custos logísticos e estimular a formalização das vendas entre empresas paraguaias e consumidores brasileiros.

Como ficam os impostos?

As compras internacionais também seguem as regras tributárias determinadas para esse tipo de operação.

Desde maio, está zerado o imposto federal para importações de até US$ 50 realizadas por plataformas que seguem as regras previstas na medida, embora a isenção tenha caráter temporário. O ICMS continua sendo cobrado nas compras.

Antes da mudança, encomendas de até US$ 50 feitas por empresas participantes do Remessa Conforme tinham cobrança de 20% de imposto de importação.

Já nas compras realizadas por empresas que não participam do programa, a alíquota permanece em 60%, independentemente do valor da encomenda.

Nova modalidade amplia vendas entre Paraguai e Brasil

A possibilidade de comprar diretamente de lojas de Ciudad del Este e receber os produtos em casa amplia o comércio eletrônico entre os dois países.

Para os consumidores, a principal mudança é a comodidade de realizar a compra pela internet e não precisar atravessar a fronteira para buscar os produtos.

Para os varejistas paraguaios, o serviço abre a possibilidade de alcançar clientes de outras regiões brasileiras. Os Correios também apontam a redução dos custos logísticos e a formalização das operações como objetivos da iniciativa.

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