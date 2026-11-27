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Os consumidores de whey protein devem ficar atentos, pois o Ministério Público de São Paulo (MPSP) abriu uma investigação criminal contra cinco marcas. As empresas estão sendo acusadas de fornecer quantidades de proteínas menores do que as informações das embalagens.

De acordo com laudos encaminhados à Promotoria responsável pelo caso, divulgados pela coluna de Rogério Pagnan, no Metrópoles, a diferença chega à marca de 90%, o que configura crimes contra a saúde pública e as relações de consumo.

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Os dados ainda apontam que as quantidades de proteína estão fora da margem de tolerância estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), onde deveriam corresponder a pelo menos 80% do valor declarado previamente no rótulo.

As marcas analisadas são:

Sun Fit

FTW

FN Forbis

Planet Pharma

FT Fit Nutrition

Elas entraram na rota do promotor de Justiça Cassio Roberto Conserino em outubro, após a divulgação de uma reportagem da revista Exame, que expôs testes realizados pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) com dez marcas de whey protein.

Crimes cometidos pelas empresas

Segundo o artigo 272 do Código Penal, o não fornecimento de proteínas adequadas nos produtos aponta o crime de adulteração de substâncias ou produtos alimentícios com redução de seu valor nutritivo.

A punição é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, que deve ser aplicada a quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, mantém em depósito para venda, distribui ou entrega para consumo produtos alimentícios falsificados, corrompidos ou adulterados.

As empresas também podem ser acusadas de adulteração ou falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos, previsto no artigo 273 do Código Penal, devido a possibilidade do uso do suplemento em casos de desnutrição proteica, na prevenção da sarcopenia e outros casos de saúde.

Em notas enviadas ao Metrópoles, a FTW e a Forbis Nutrition se manifestaram. Elas rebatem as acusações e alegam que não obtiveram acesso aos laudos nem informações sobre a origem das análises, ressaltando que estão à disposição do Ministério Público para prestar esclarecimentos.