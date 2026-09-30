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PIS/PASEP

Dinheiro esquecido: prazo para pedir ressarcimento termina nesta quarta

Quem fizer o pedido até a data terá o pagamento liberado em 26 de outubro

Victoria Isabel
Por
Prazo final para solicitar o ressarcimento dos valores é setembro de 2028
Prazo final para solicitar o ressarcimento dos valores é setembro de 2028 - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Termina nesta quarta-feira, 30, o prazo para solicitar o segundo lote de ressarcimento dos valores esquecidos do antigo fundo PIS/Pasep. Quem fizer o pedido até a data terá o pagamento liberado em 26 de outubro.

A consulta para saber se há dinheiro disponível pode ser feita pelo site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Segundo o governo, o saldo médio é de R$ 2,8 mil por pessoa, mas o valor varia conforme o tempo trabalhado e o salário recebido entre 1971 e 1988. Os valores são corrigidos pela inflação.

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O antigo fundo PIS/Pasep é diferente do abono salarial pago atualmente. Ele foi criado para beneficiar trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988.

Como consultar?

Para verificar se há valores a receber, é necessário:

  • Acessar o site Repis Cidadão;
  • Entrar com uma conta gov.br de nível prata ou ouro;
  • Informar CPF e senha e autorizar o acesso;
  • Digitar o NIS (Número de Identificação Social), que é o mesmo número do PIS;
  • Clicar em “pesquisar”.

Caso existam valores disponíveis, a plataforma informa as etapas para solicitar o ressarcimento.

O NIS também pode ser consultado no extrato do FGTS, no Cartão Cidadão, no Meu INSS e no CadÚnico.

Como pedir o ressarcimento?

O pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

No aplicativo, é preciso acessar “mais”, depois “ressarcimento PIS/Pasep” e seguir as instruções para enviar os documentos.

O beneficiário precisa apresentar um documento oficial de identificação.

No caso de herdeiros, é necessário apresentar documentação que comprove a condição de dependente ou sucessor, como certidão de dependentes habilitados à pensão por morte, declaração emitida pelo órgão pagador ou autorização judicial/escritura pública, conforme o caso.

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Quando o dinheiro será pago?

Depois da solicitação, a Caixa analisa o pedido e encaminha as informações ao Ministério da Fazenda. O pagamento é feito diretamente em conta bancária na Caixa ou por meio de conta poupança social digital.

Quem fizer a solicitação até esta quarta-feira (30) terá o pagamento previsto para 26 de outubro. O calendário prevê outros períodos de solicitação e pagamento ao longo do ano.

Até quando é possível sacar?

O prazo final para solicitar o ressarcimento dos valores é setembro de 2028. Depois disso, os recursos serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional e não poderão mais ser sacados.

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Tags

caixa econômica federal dinheiro esquecido pis/pasep

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