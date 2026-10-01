El Niño alcança alta intensidade nos próximos meses; aponta o Inmet

O novo boletim do Painel El Niño, divulgado na última quarta-feira, 30, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mostra que o fenômeno tem 95% de probabilidade de atingir a intensidade muito forte entre outubro e dezembro deste ano. O período coincide com a transição entre a estação da primavera e do verão, mas sua influência no clima deve perdurar até, no mínimo, o primeiro trimestre de 2027.

O instituto alerta dois cenários distintos no Brasil, a intensificação da seca e do risco de fogo no Centro-Norte e o aumento das chuvas e do risco de cheias na região Sul. as temperaturas devem permanecer acima da faixa considerada normal em quase todo o território nacional.

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Os órgãos responsáveis alertam que as projeções indicam tendências sazonais e podem sofrer alterações conforme as condições meteorológicas evoluem em cada região.

Cenário de seca piora e Nordeste concentra áreas mais afetadas

Um levantamento parcial realizado pelo Cemaden em setembro aponta uma deterioração acelerada do quadro de seca no país. Em apenas um mês, o número de municípios classificados em situação de seca extrema aumentou de quatro para 24.

A quantidade de cidades em condição de seca severa também apresentou crescimento, passando de 153 para 197. Amazonas, Bahia, Amapá, Alagoas e Sergipe registraram os maiores avanços nesse cenário.

No Nordeste, a situação é considerada a mais grave entre as regiões brasileiras. O boletim aponta que 16% do território nordestino está em condição de seca grave, enquanto a previsão de chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas pode intensificar o quadro.

Já a região Norte enfrenta piora rápida das condições com impactos no solo e na vegetação, além da redução das chuvas, o que provoca efeitos sobre os recursos hídricos.



Há municípios enfrentando dificuldades na captação de água e impactos na navegação devido aos baixos níveis dos rios. Branco e Negro. A previsão de poucas chuvas na região dos rios Branco e Negro dificulta ainda mais a recuperação dos níveis dos cursos d’água nos próximos meses.

Temperaturas elevadas devem atingir grande parte do país

As temperaturas também aparecem entre os principais pontos de atenção para os próximos meses. A previsão aponta que os termômetros devem ficar acima da média em grande parte do território brasileiro durante o período de maior influência do fenômeno.

O cenário de aquecimento ocorre enquanto o El Niño ganha força no Pacífico Equatorial. As condições para a formação do fenômeno foram confirmadas em junho e, no fim de setembro, as temperaturas da superfície do mar nas regiões central e leste do oceano ficaram mais de 2°C acima da média, conforme dados do CPC/NOAA (Climate Prediction Center/National Oceanic and Atmospheric Administration).

Saiba como acompanhar os alertas meteorológicos

Para receber informações sobre eventos adversos, a Defesa Civil Nacional orienta que a população faça o cadastro no sistema de alertas. O serviço pode ser utilizado por meio de SMS, WhatsApp ou Telegram.

Os avisos meteorológicos oficiais também podem ser consultados no Inmet, que disponibiliza informações sobre as condições do tempo e os riscos previstos para diferentes regiões.

Com a previsão para os próximos meses, os órgãos que integram o Painel El Niño recomendam que a população acompanhe regularmente os dados meteorológicos, hidrológicos e geológicos.

As instituições também reforçam a importância de consultar os alertas oficiais e informam que as informações técnicas continuarão sendo atualizadas para auxiliar medidas de prevenção, preparação e gerenciamento de riscos.

O que é o El Niño?

O El Niño ocorre quando há um aquecimento acima do normal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. A mudança na temperatura do oceano altera a circulação da atmosfera e pode influenciar os regimes de chuva e as temperaturas em diferentes regiões do planeta.

No Brasil, os impactos do fenômeno variam conforme a região. As alterações provocadas pelo El Niño podem resultar em mudanças distintas nos padrões de precipitação e temperatura de cada área do país.