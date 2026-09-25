Esposa de Bruno Avelar revela última fala do marido: “Cuida dela”

Lívia Avelar, esposa do empresário Bruno Avelar, relembrou a última vez em que esteve com o marido antes do acidente de helicóptero que provocou a morte dele e de outras quatro pessoas em Santa Catarina.

Na quinta-feira, 24, durante o velório, ela contou que acompanhou o marido até Balneário Camboriú e revelou a frase dita por ele pouco antes da despedida.

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De acordo com Lívia, Bruno inicialmente havia sugerido que ela permanecesse em São Paulo enquanto ele seguia para São Joaquim. No entanto, um dia antes da viagem, o empresário mudou os planos e propôs que a esposa o acompanhasse até Balneário Camboriú.

“Um dia antes, ele virou para mim e falou assim: ‘Vamos, e você fica em Balneário e eu sigo depois para São Joaquim e no outro dia eu volto’. E eu fui, porque eu era a parceira dele. Eu acompanhei ele durante todo o tempo nosso”, recordou.

Lívia contou que, após chegar ao destino, Bruno e os demais ocupantes da aeronave ainda aguardaram cerca de três horas devido às condições climáticas antes de seguirem viagem. Com o passar do tempo, ela começou a estranhar a falta de notícias.

“Eu fiquei preocupada, comecei a mandar mensagem e não chegava mensagem. E aí eu comecei realmente a ficar desesperada, mas eu tinha uma certeza de que ele tinha, às vezes, feito um pouso de emergência, que estava tudo bem, que ele iria voltar”, relatou.

Além disso, a esposa também uma frase que Bruno costumava repetir nos momentos difíceis. “Enquanto tivermos 1% de chance, nós teremos 99% de esperança e fé”, citou.

“Cuida dela”

Lívia afirmou que os dois eram muito unidos e detalhou a última troca que tiveram antes de se separarem no aeroporto. “Quando ele me deixou no aeroporto, a gente se despediu. Eu falei: ‘Te amo’, ele falou: ‘Te amo’, e ele virou para o motorista e falou: ‘Cuida dela’”, contou.

O pedido chamou a atenção de Lívia porque o motorista era uma pessoa que o casal não conhecia. “Eu não entendi, porque era um motorista que a gente nem conhecia, era uma pessoa que estava ali nos servindo, mas eu nunca imaginaria que seria o último dia que a gente se veria”, completou.

“Nova fase”

Lívia também revelou que Bruno vinha falando sobre uma mudança que pretendia anunciar. Segundo ela, o empresário dizia estar se preparando para uma “nova fase” e planejava falar publicamente sobre esse momento no próximo dia 30.

“Ele sempre falava que estava se preparando para uma nova fase. ‘Eu estou me preparando para uma nova fase’. Ele estava muito agitado, fazendo muitas coisas. A gente já tinha o dia 30 agora, que ia ser esse momento em que ele ia falar dessa nova fase”, contou.

Na ocasião, ao recordar os votos de casamento do marido, Lívia disse que passou a enxergar aquelas palavras de outra maneira após a tragédia. “O que ele falou ali hoje faz todo sentido, porque ele já estava se preparando para essa despedida. A gente não sabia que essa nova fase não seria aqui, seria na eternidade”, finalizou.

Esposa de Bruno Avelar, empresário de BH que estava em helicóptero com Rick, revela última conversa https://t.co/V6DDgoP1n6 — BHAZ (@portal_bhaz) September 24, 2026

Acidente

Bruno Avelar morreu após a queda do helicóptero em que viajava com o cantor Rick, da dupla com Renner. Cinco pessoas morreram no acidente.

A aeronave desapareceu na segunda-feira, 21, durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. Os destroços foram localizados no dia seguinte na região de Urubici, na Serra Catarinense.