Feriadão acabou, mas ainda tem folga pela frente em 2026; veja datas

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Quem conseguiu aproveitar o feriadão de 7 de Setembro já pode começar a olhar o calendário para organizar as próximas folgas. Ainda restam cinco feriados nacionais em 2026 e, em quatro deles, a data ficará próxima do fim de semana.

A próxima oportunidade será em 12 de outubro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, a data cai em uma segunda-feira, o que garante um fim de semana prolongado para quem não trabalha aos sábados e domingos.

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Pouco depois, os trabalhadores terão outra possibilidade de descanso prolongado. O feriado de Finados, em 2 de novembro, também será celebrado em uma segunda-feira.

Novembro terá três feriados

O mês de novembro será o período com maior concentração de feriados nacionais até o fim do ano. Além de Finados, o calendário terá outras duas datas.

Em 15 de novembro, será celebrado o feriado da Proclamação da República. A data, porém, cairá em um domingo.

Já em 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será celebrado em uma sexta-feira, formando mais um período de três dias de descanso para quem não trabalha aos fins de semana.

O último feriado nacional de 2026 será o Natal, em 25 de dezembro. A data também cairá em uma sexta-feira.

Confira os próximos feriados nacionais de 2026



12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Dos cinco feriados nacionais que ainda restam em 2026, quatro estarão colados ao fim de semana. As datas de 12 de outubro e 2 de novembro serão em segundas-feiras, enquanto 20 de novembro e 25 de dezembro cairão em sextas.

Salvador terá mais um feriado em dezembro

Além das datas nacionais, quem mora em Salvador ainda terá uma folga extra no calendário.

O dia 8 de dezembro, dedicado a Nossa Senhora da Conceição da Praia, é feriado municipal na capital baiana. Em 2026, a data será celebrada em uma terça-feira.

A celebração faz parte do calendário religioso tradicional da Bahia e movimenta especialmente a região do Comércio, onde está localizada a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Vésperas de Natal e Ano-Novo terão ponto facultativo

O calendário da administração pública federal também prevê pontos facultativos no fim do ano.

Em 24 de dezembro, véspera de Natal, e 31 de dezembro, véspera de Ano-Novo, o expediente para o funcionalismo federal será facultativo após as 13h. As duas datas cairão em quintas-feiras.

É importante destacar, porém, que essas datas não são feriados nacionais. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, as regras são diferentes.