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Feriadão acabou, mas ainda tem folga pela frente em 2026; veja datas

Depois do feriadão da Independência, calendário ainda tem cinco feriados

Iarla Queiroz
Por
Veja os feriados que ainda restam em 2026
Veja os feriados que ainda restam em 2026 - Foto: Igor Santos | Secom PMS

Quem conseguiu aproveitar o feriadão de 7 de Setembro já pode começar a olhar o calendário para organizar as próximas folgas. Ainda restam cinco feriados nacionais em 2026 e, em quatro deles, a data ficará próxima do fim de semana.

A próxima oportunidade será em 12 de outubro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, a data cai em uma segunda-feira, o que garante um fim de semana prolongado para quem não trabalha aos sábados e domingos.

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Pouco depois, os trabalhadores terão outra possibilidade de descanso prolongado. O feriado de Finados, em 2 de novembro, também será celebrado em uma segunda-feira.

Novembro terá três feriados

O mês de novembro será o período com maior concentração de feriados nacionais até o fim do ano. Além de Finados, o calendário terá outras duas datas.

Em 15 de novembro, será celebrado o feriado da Proclamação da República. A data, porém, cairá em um domingo.

Já em 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será celebrado em uma sexta-feira, formando mais um período de três dias de descanso para quem não trabalha aos fins de semana.

O último feriado nacional de 2026 será o Natal, em 25 de dezembro. A data também cairá em uma sexta-feira.

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Confira os próximos feriados nacionais de 2026

  • 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (segunda-feira) – Finados
  • 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Dos cinco feriados nacionais que ainda restam em 2026, quatro estarão colados ao fim de semana. As datas de 12 de outubro e 2 de novembro serão em segundas-feiras, enquanto 20 de novembro e 25 de dezembro cairão em sextas.

Salvador terá mais um feriado em dezembro

Além das datas nacionais, quem mora em Salvador ainda terá uma folga extra no calendário.

O dia 8 de dezembro, dedicado a Nossa Senhora da Conceição da Praia, é feriado municipal na capital baiana. Em 2026, a data será celebrada em uma terça-feira.

A celebração faz parte do calendário religioso tradicional da Bahia e movimenta especialmente a região do Comércio, onde está localizada a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Vésperas de Natal e Ano-Novo terão ponto facultativo

O calendário da administração pública federal também prevê pontos facultativos no fim do ano.

Em 24 de dezembro, véspera de Natal, e 31 de dezembro, véspera de Ano-Novo, o expediente para o funcionalismo federal será facultativo após as 13h. As duas datas cairão em quintas-feiras.

É importante destacar, porém, que essas datas não são feriados nacionais. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, as regras são diferentes.

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