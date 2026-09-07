Cármen Lúcia manda duro recado em meio à crise no STF

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A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, tem sinalizado a interlocutores que não pretende ceder à pressão de colegas da Corte em meio à crise envolvendo os também ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Ela é considerada um possível voto decisivo nas discussões sobre o futuro das investigações relacionadas a Alexandre de Moraes e às mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

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Segundo relatos obtidos pela CNN Brasil, a ministra tem lembrado a interlocutores que defende a adoção de um código de conduta para os ministros do Supremo e o encerramento do inquérito das fake news, que tramita há cerca de sete anos.

Ministra busca manter independência

Os posicionamentos são apontados como exemplos da postura independente de Cármen Lúcia dentro do STF. A ministra teria deixado claro a pessoas próximas que não pretende definir seus votos a partir de pedidos de integrantes de qualquer ala da Corte.

A avaliação ocorre em um momento de disputa em torno das investigações envolvendo Moraes. De um lado, há ministros que podem apoiar a manutenção do atual cenário; de outro, integrantes da Corte podem defender a abertura de novas apurações.

Projeções apontam possível empate

Nas projeções citadas pela reportagem, Moraes teria o apoio de Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Já André Mendonça, relator do caso Master, poderia contar com Luiz Fux, Edson Fachin e Kassio Nunes Marques em uma eventual votação favorável à abertura de investigação contra Moraes.

O ministro Dias Toffoli também é citado nas avaliações. Ele vem se declarando impedido de participar de processos relacionados ao caso Master desde o início do ano, quando deixou a relatoria do processo.

Caso Toffoli mantenha essa posição, Cármen Lúcia poderia assumir papel decisivo em uma eventual votação com placar empatado.

Decisões de Cármen Lúcia devem considerar os autos

A possível atuação da ministra também alcançaria o contra-ataque de Moraes a Mendonça. O ministro acusa o colega de abuso de autoridade e crime de responsabilidade em razão da condução de processos relacionados aos casos Master e INSS.

As projeções, contudo, podem mudar conforme novos fatos sejam apresentados. Diante da dimensão da crise e dos possíveis desdobramentos, o cenário atual no STF ainda está sujeito a alterações.

Segundo os relatos, Cármen Lúcia tem reiterado que suas decisões serão tomadas com base exclusivamente nos autos dos processos, sem influência de pedidos feitos por integrantes da Corte.