Filho de Luciano Hang nega carreira na Havan e abre centro de saúde de 2.500 m²

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O terceiro filho de Luciano Hang, Leonardo Hang, seguiu um caminho diferente dos irmãos e decidiu investir em um negócio próprio fora da Havan. Após trabalhar durante parte da adolescência nas lojas da família, ele entrou no setor de saúde e fundou um centro de fisioterapia e reabilitação esportiva em Santa Catarina.

Leonardo está à frente da Fibra Fisio, empreendimento criado em parceria com a fisioterapeuta Daiane Paza e inaugurado em janeiro de 2021. O espaço funciona em Brusque, mesma cidade onde surgiu a Havan, e fica a cerca de 700 metros de uma unidade da rede varejista.

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Com aproximadamente 2,5 mil m², o centro reúne serviços de:

fisioterapia e reabilitação;

conta com piscina aquecida;

quadra de areia;

grama sintética;

academia;

consultórios;

estúdio de pilates;

áreas destinadas à fisioterapia neurológica e neuroinfantil.

Caminhos diferentes

A escolha de Leonardo contrasta com a trajetória dos irmãos Lucas e Matheus, que permaneceram nos negócios da família. Lucas atua nas áreas de Marketing, Relacionamento com Clientes e Lojas, enquanto Matheus está ligado aos setores de Crédito, Finanças e Expansão.

Os três, no entanto, tiveram contato com a Havan ainda muito jovens. Em entrevista ao NSC Total, Lucas contou que o pai colocou os filhos para trabalhar na empresa aos 12 anos, mas deu liberdade para que cada um escolhesse posteriormente qual caminho profissional gostaria de seguir.

Leonardo optou por empreender fora do varejo e construir a própria atuação no segmento de saúde.