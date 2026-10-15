Fim da escala 6x1: o que os empresários precisam saber para evitar irregularidades

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A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais foi aprovada pelo Senado Federal na quarta-feira, 14.

A PEC assegura a concessão obrigatória de dois dias de descanso por semana aos trabalhadores — preferencialmente aos domingos —, sem qualquer redução salarial.

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Desde que a proposta começou avançar no Congresso Nacional, surgiram dúvidas e resistência por parte dos empresários, principalmente no que diz respeito aos possíveis impactos financeiros e na logística com a adoção de uma nova escala de trabalho.

Importante destacar que a mudança constitucional estabelece um período de transição: dois meses após a publicação da emenda, a jornada máxima cai para 42 horas semanais; 14 meses após essa primeira etapa, passa a vigorar o teto definitivo de 40 horas.

Empresários precisarão adotar mudanças e fazer adaptações após o fim da escala 6x1

Com a aprovação da PEC, os empresários precisarão fazer adaptações e mudanças, como apontou a advogada especialista em direito do trabalho, Thaiz Nóbrega.

O ponto de partida é o mapeamento de processos e escalas de trabalho. Com a regra de transição gradual, as empresas precisam focar em quatro pilares imediatos:

Revisão de escalas e turnos : mapear os gargalos operacionais gerados pela transição do modelo de um dia de descanso para dois dias de descanso remunerados.

: mapear os gargalos operacionais gerados pela transição do modelo de um dia de descanso para dois dias de descanso remunerados. Ganho de produtividade e automaçã o: analisar tarefas redundantes e investir em tecnologia para otimizar processos internos, compensando as horas operacionais reduzidas sem prejudicar as entregas.

o: analisar tarefas redundantes e investir em tecnologia para otimizar processos internos, compensando as horas operacionais reduzidas sem prejudicar as entregas. Adequação do ponto e softwares : atualizar os sistemas de controle de jornada e gestão de Recursos Humanos (RH) para evitar passivos por sobrejornada não autorizada.

: atualizar os sistemas de controle de jornada e gestão de Recursos Humanos (RH) para evitar passivos por sobrejornada não autorizada. Diálogo com sindicatos : iniciar negociações coletivas preventivas para ajustar regimes especiais de turno flexível ou banco de horas.

Vai ser preciso contratar mais funcionários?

A necessidade de contratar mais funcionários pode passar a existir, porém não para todas as empresas.

“Mas será inevitável em setores intensivos em atendimento e operação presencial, como comércio, supermercados, gastronomia, redes de farmácias, logística e hotelaria. Será preciso recompor turnos para manter postos cobertos 7 dias por semana”, pontuou Thaiz Nóbrega ao portal A TARDE.

Contratação de novos funcionários será inevitável em setores intensivos em atendimento e operação presencial, como comércio, supermercados, gastronomia, redes de farmácias, logística e hotelaria.

Segundo a advogada, nesses casos, a contratação de pessoal adicional ou turnos complementares será indispensável. “Setores administrativos e industriais automatizados poderão absorver a mudança sem contratações em massa, ajustando processos, priorizando rotinas e redefinindo metas de produtividade”, explicou.

PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada no Senado - Foto: Letycia Bond | Agência Brasil

Impacto financeiro: real ou exagero?

Thaiz Nóbrega esclareceu que o impacto financeiro poderá se concentrar no aumento do custo unitário do trabalho, já que a PEC veda expressamente a redução salarial. Para micro e pequenas empresas (MPEs), a absorção desse custo extra de folha de pagamento “exige planejamento financeiro rigoroso”.

A advogada ressaltou que, por outro lado, isso não se trata de uma catástrofe econômica por dois motivos:

Regra de transição : o prazo escalonado (42h no segundo mês e 40h no décimo segundo mês) permite tempo de adaptação orçamentária para o empresariado.

: o prazo escalonado (42h no segundo mês e 40h no décimo segundo mês) permite tempo de adaptação orçamentária para o empresariado. Efeitos de médio e longo prazo : a literatura econômica e experiências internacionais indicam que o descanso adequado reduz gastos com saúde, ausências e rotatividade de pessoal, além de aumentar o consumo interno — o que reverte em faturamento para comércio e serviços.

Priscila Arraes Reino, outra advogada trabalhista ouvida pelo A TARDE, acrescentou que, para quem passa de 44 para 40 horas com o mesmo salário, o custo da hora aumenta 10%.

Isso não significa que o custo total da empresa ou o preço dos produtos aumentará na mesma proporção. Priscila Arraes Reino - advogada trabalhista

Arraes falou que “o impacto depende do peso da mão de obra para o negócio, das margens e da organização da atividade. Pequenos negócios e serviços intensivos em pessoal exigem atenção especial. A discussão deve reconhecer essas dificuldades e buscar soluções, preservando a finalidade da mudança: ampliar o tempo de descanso sem reduzir salários”.

Pequenos negócios e serviços intensivos em pessoal exigem atenção especial.

PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada no Senado - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Horas extras e criação de bancos de horas

Os empresários poderão colocar horas extras e criação de bancos de horas como integrantes da organização da jornada, mas com limitações legais rigorosas, enfatizou Thaiz Nóbrega.

Horas extras : permanecem limitadas a até 2 horas diárias por lei e devem ser pagas com o adicional mínimo legal ou de convenção coletiva. Usar hora extra recorrente como “tampão” para suprir o fim da 6x1 tornará a operação inviável financeiramente e aumentará o risco de débitos trabalhistas .

: permanecem limitadas a até 2 horas diárias por lei e devem ser pagas com o adicional mínimo legal ou de convenção coletiva. Usar hora extra recorrente como “tampão” para suprir o fim da 6x1 tornará a operação inviável financeiramente e . Banco de horas e flexibilização : o banco de horas continua sendo uma ferramenta válida para gerenciar picos de demanda. A própria regra de transição prevê que acordos e convenções coletivas negociem a compensação de jornadas.

: o banco de horas continua sendo uma ferramenta válida para gerenciar picos de demanda. A própria regra de transição prevê que acordos e convenções coletivas negociem a compensação de jornadas. Impacto financeiro : a dependência excessiva de sobrejornada encarecerá a folha. O caminho mais sustentável para a empresa será o rebalanceamento de turnos e a revisão de eficiência, e não a sobrecarga contínua dos colaboradores atuais.

Empresários poderão alterar unilateralmente os contratos?

Não de forma discricionária prejudicial ao trabalhador. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), qualquer alteração contratual só é válida por mútuo consentimento e desde que não resulte em prejuízos diretos ou indiretos ao empregado.

“A redução da carga horária para adequação constitucional sem redução salarial é legalmente impositiva. Contudo, alterações estruturais no contrato — como mudança brusca de turno diurno para noturno ou alteração do local de trabalho — exigem concordância ou intermediação via Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho com o sindicato da categoria”, detalhou.

Priscila Arraes Reino complementou que a orientação é avaliar cada alteração, comunicar as mudanças com antecedência e negociar coletivamente quando necessário.

Uma assinatura do empregado não torna válida uma alteração ilegal. Priscila Arraes Reino - advogada trabalhista

Empresas que descumprirem novas regras serão punidas

Após a aprovação no Senado, a PEC segue para promulgação pelo Congresso Nacional. Depois de todos os trâmites, as empresas que mantiverem o modelo de escala 6x1 sofrerão graves desdobramentos.

Autuações e multas administrativas : fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resultarão em autos de infração e multas por descumprimento das normas de jornada e descanso semanal remunerado.

: fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resultarão em autos de infração e multas por descumprimento das normas de jornada e descanso semanal remunerado. Débitos em ações trabalhistas : o dia de trabalho exigido indevidamente será configurado como hora extraordinária (paga com adicional mínimo de 50% ou 100% se incidir sobre o dia de descanso).

: o dia de trabalho exigido indevidamente será configurado como hora extraordinária (paga com adicional mínimo de 50% ou 100% se incidir sobre o dia de descanso). Dano moral individual e coletivo : a exigência sistemática de jornada ilegal pode gerar condenações por dano moral existencial (privação do convívio familiar e descanso) e ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT)

Quando começa a valer o fim da escala 6x1?

A mudança não será imediata e acontecerá em duas etapas. A proposta estabelece um período de transição de 14 meses, dividido em duas etapas:

1ª etapa – Após 60 dias da publicação da emenda:

A jornada máxima será reduzida de 44 para 42 horas semanais;

Os trabalhadores passarão a ter direito a dois dias de folga remunerada por semana;

Uma das folgas deverá ocorrer preferencialmente aos domingos;

Não poderá haver redução salarial.

2ª etapa – Após 14 meses da publicação da emenda:

A jornada máxima passará de 42 para 40 horas semanais;

Os dois dias de descanso remunerado serão mantidos;

Os salários continuarão preservados;

A redução da carga horária estará totalmente implementada.

Importante: os prazos só começarão a ser contados após a promulgação e a publicação oficial da emenda constitucional. Portanto, ainda não há uma data exata para a entrada em vigor das novas regras.

O que falta para o fim da escala 6x1 entrar em vigor?

Após a aprovação em dois turnos no Senado, sem alterações no texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, a proposta concluiu a fase de votação.

Agora, restam os seguintes procedimentos:

Promulgação : realizada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

: realizada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Publicação oficial : a emenda será publicada no Diário Oficial da União.

: a emenda será publicada no Diário Oficial da União. Início da transição : 60 dias após a publicação, entram em vigor a jornada de 42 horas e os dois dias de descanso.

: 60 dias após a publicação, entram em vigor a jornada de 42 horas e os dois dias de descanso. Implementação definitiva : 14 meses após a publicação, a jornada máxima passa a ser de 40 horas semanais.

Por se tratar de uma emenda constitucional, a proposta não precisa ser sancionada pelo presidente da República.