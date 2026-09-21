Funcionários da Caixa realizam votação pelo fim da greve nesta segunda

A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal, iniciada em 10 de setembro, pode ter fim nesta segunda-feira, 21, após votação para decidir a aceitação ou não da nova proposta apresentada pelo banco para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). As assembleias eletrônicas, realizadas em todo o país, tem previsão para terminar às 18h.

O ponto principal da discussão é quanto ao Saúde Caixa, plano de saúde se tornou o maior choque nas negociações entre o banco e os trabalhadores.

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Alterações no Saúde Caixa

A proposta prevê que a contribuição dos titulares passe a corresponder a 3,7% da remuneração-base a partir de 2027. Para os dependentes, os valores mensais variam conforme a faixa de idade e o grau de dependência:

R$ 560 para dependentes diretos;

para dependentes diretos; R$ 660 para filhos entre 21 e 24 anos classificados como dependentes indiretos;

para filhos entre 21 e 24 anos classificados como dependentes indiretos; R$ 900 para filhos de 24 a 27 anos e pais ou mães remanescentes.

Mesmo com as mudanças, a contribuição total do grupo familiar, formado pelo titular e pelos dependentes diretos, terá limite de 9%.

A nova proposta também reduz uma das cobranças previstas anteriormente. A taxa por consulta em pronto atendimento, que seria de R$ 150, passa para R$ 120. Já a telemedicina continua sem cobrança de coparticipação.

Entre os pontos incorporados pelo banco está ainda a previsão de pelo menos um empregado dedicado exclusivamente ao Saúde Caixa em cada Gerência de Pessoas (Gipes) e em cada Representação Regional de Pessoas (Repes).

Quais são os outros debates?

A Caixa também apresentou mudanças no programa de remuneração variável Super Caixa, com alterações previstas para o segundo semestre deste ano. Entre elas está o aumento da premiação inicial por habilitação, que passará de 25% para 50%, além de novos critérios de avaliação e maior transparência na divulgação dos resultados.

Para 2026, o banco informou que não haverá penalização relacionada aos programas Figital e Genesys. Os projetos continuarão em fase piloto e serão discutidos com representantes dos empregados antes da definição das regras que deverão valer em 2027.

A proposta inclui ainda um prêmio extraordinário de R$ 3 mil por empregado, condicionado à superação de metas operacionais que já foram alcançadas ao longo deste ano.

De acordo com os sindicatos, as mudanças não alteram as cláusulas já estabelecidas nos acordos coletivos e na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

Início da greve

Os empregados da Caixa estão em greve nacional desde 10 de setembro, após rejeitarem a proposta apresentada pelo banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho. Segundo a Contraf-CUT, mais de 90% das bases sindicais votaram contra a oferta. Entre os principais pontos de divergência estava o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários.

A paralisação ocorre de forma específica entre os empregados da Caixa. A categoria bancária, de maneira geral, já havia firmado a Convenção Coletiva de Trabalho com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). O acordo estabelece reposição da inflação pelo INPC e aumento real de 0,6% por dois anos, além de medidas voltadas à saúde mental, ao combate ao assédio e ao direito à desconexão.

Com a nova proposta apresentada pela Caixa, os trabalhadores devem avaliar as mudanças nas assembleias desta segunda-feira. Caso o acordo seja aprovado, a expectativa das entidades sindicais é de encerramento da greve e aplicação das medidas negociadas.