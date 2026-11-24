OPERAÇÃO POLICIAL
Iate vendido por Luciano Huck é apreendido em operação da PF
Licença do iate, vendido por R$ 39,8 milhões, ainda está em nome do apresentador
O iate Bejoa 2, que pertenceu ao apresentador Luciano Huck, foi apreendido pela Polícia Federal durante uma operação contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro e exploração de apostas ilegais.
Mesmo após a venda por R$ 39,8 milhões, a licença da embarcação continua registrada em nome de Luciano Huck.
A situação chamou a atenção das autoridades e foi apontada pelo Ministério Público Federal como um possível indício de ocultação de patrimônio.
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A apreensão ocorreu em 18 de novembro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante a Operação Cash Out. Segundo informações divulgadas pelo UOL, a permanência do registro no nome do apresentador foi considerada relevante pelo juiz responsável pelo caso.
Luciano Huck, no entanto, não é investigado pela operação, conforme informou o veículo. A suspeita envolvendo a licença do iate foi considerada relevante pelo juiz responsável pelo caso.
Iate de Luciano Huck foi vendido por R$ 39,8 milhões
A embarcação foi comprada por Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da empresa de apostas Esportes da Sorte. Os pagamentos pela aquisição ocorreram entre 2024 e 2025, mas a licença do barco, válida até 2038, continua vinculada ao nome de Luciano Huck.
A documentação da embarcação não foi atualizada após a negociação. Para o Ministério Público Federal, a permanência do registro pode indicar uma tentativa de manter o bem formalmente associado ao antigo proprietário, apesar da venda.
Dono da Esportes da Sorte é alvo de operação bilionária da PF
A Operação Cash Out tem como alvo o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 2,3 bilhões em bens e ativos dos investigados. A ação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas e exploração ilegal de apostas.
Cerca de 140 policiais federais participam da operação, que cumpre 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Entre os bens atingidos estão aeronaves, imóveis, veículos de luxo e uma embarcação avaliada em R$ 40 milhões.
O que a Polícia Federal investiga?
De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado teria operado apostas no Brasil até o fim de 2024 por meio de uma empresa registrada em Curaçao, no Caribe.
Em 2025, a atividade passou a ser realizada com autorização do Ministério da Fazenda. A investigação busca esclarecer a atuação do grupo e possíveis irregularidades nas movimentações financeiras.