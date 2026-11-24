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O iate Bejoa 2, que pertenceu ao apresentador Luciano Huck, foi apreendido pela Polícia Federal durante uma operação contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro e exploração de apostas ilegais.

Mesmo após a venda por R$ 39,8 milhões, a licença da embarcação continua registrada em nome de Luciano Huck.

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A situação chamou a atenção das autoridades e foi apontada pelo Ministério Público Federal como um possível indício de ocultação de patrimônio.

A apreensão ocorreu em 18 de novembro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante a Operação Cash Out. Segundo informações divulgadas pelo UOL, a permanência do registro no nome do apresentador foi considerada relevante pelo juiz responsável pelo caso.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 2,3 bilhões em bens e ativos dos investigados - Foto: Divulgação / PF

Luciano Huck, no entanto, não é investigado pela operação, conforme informou o veículo. A suspeita envolvendo a licença do iate foi considerada relevante pelo juiz responsável pelo caso.

Iate de Luciano Huck foi vendido por R$ 39,8 milhões

A embarcação foi comprada por Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da empresa de apostas Esportes da Sorte. Os pagamentos pela aquisição ocorreram entre 2024 e 2025, mas a licença do barco, válida até 2038, continua vinculada ao nome de Luciano Huck.

A documentação da embarcação não foi atualizada após a negociação. Para o Ministério Público Federal, a permanência do registro pode indicar uma tentativa de manter o bem formalmente associado ao antigo proprietário, apesar da venda.

Dono da Esportes da Sorte é alvo de operação bilionária da PF

Darwin da Silva Filho, CEO do Esportes da Sorte, está na mira da investigação da Polícia Civil de Pernambuco por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

A Operação Cash Out tem como alvo o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 2,3 bilhões em bens e ativos dos investigados. A ação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas e exploração ilegal de apostas.

Cerca de 140 policiais federais participam da operação, que cumpre 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Entre os bens atingidos estão aeronaves, imóveis, veículos de luxo e uma embarcação avaliada em R$ 40 milhões.

O que a Polícia Federal investiga?

De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado teria operado apostas no Brasil até o fim de 2024 por meio de uma empresa registrada em Curaçao, no Caribe.

Em 2025, a atividade passou a ser realizada com autorização do Ministério da Fazenda. A investigação busca esclarecer a atuação do grupo e possíveis irregularidades nas movimentações financeiras.