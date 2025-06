Investigado por ajudar a esconder cadáver de miss é preso

A jovem era natural de Paulo Afonso, na Bahia, e migrou para o sul há três anos para seguir o sonho de se tornar modelo e atriz. - Foto: Reprodução Redes Sociais

O filho do humorista Marcelo Alves, Dhony de Assis, foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 18, em Curitiba, por participação na ocultação do corpo da miss Raissa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos. O jovem já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime, mas havia sido liberado após pagamento de fiança.

Raissa estava desaparecida desde 2 de junho e, segundo a Polícia Civil do Paraná, foi assassinada no mesmo dia, na capital. O corpo foi encontrado dias depois em uma área de mata em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, após o próprio Marcelo indicar o local durante a confissão do crime.

O novo mandado de prisão contra Dhony estabelece uma detenção preventiva por 30 dias. A polícia não informou os motivos que levaram à nova medida. A defesa do rapaz afirmou, por meio de nota, que está analisando o processo e tomará as providências legais necessárias.

Investigação segue em andamento

A polícia investiga a real participação de Dhony na ocultação do cadáver. Em depoimento, ele alegou ter sido chamado pelo pai e, ao chegar à casa dele, viu o corpo da jovem enrolado em uma lona. Dhony afirma que tentou convencê-lo a se entregar, mas, diante da recusa, acabou dirigindo até Araucária, onde o pai teria enterrado o corpo.

O jovem relatou ainda que permaneceu no carro e não ajudou a mover o corpo nem a cavar o local do enterro. Essa versão foi confirmada por Marcelo Alves em seu interrogatório.

Relembre o crime

Raissa Suellen era natural de Paulo Afonso, na Bahia, e havia se mudado para o Paraná há cerca de três anos, com o sonho de trabalhar como modelo e atriz. A mudança foi viabilizada por Marcelo, que a conhecia desde a infância. Segundo a investigação, ele se aproveitou da relação de confiança com a jovem para atrai-la com a promessa de uma mudança para Sorocaba (SP), que não se concretizou.

De acordo com a delegada Aline Manzatto, Marcelo buscou Raissa para um almoço e a levou até sua residência. Lá, teria declarado estar apaixonado por ela, mas foi rejeitado. Após um desentendimento, ele teria estrangulado a vítima com uma abraçadeira plástica.

As investigações apontam indícios de que o crime foi premeditado. A defesa do humorista nega essa possibilidade. O caso é tratado como feminicídio.