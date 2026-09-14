Jovem expulso de casa por ser gay ganha R$ 100 mil de indenização dos pais

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Um jovem que foi expulso de casa aos 17 anos após assumir um relacionamento com outro rapaz deverá receber R$ 100 mil de indenização dos próprios pais. O caso aconteceu em Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, e terminou com a condenação do casal por danos morais, violência e abandono afetivo.

Emanuel contou que os conflitos começaram depois que os pais descobriram o namoro dele com Jonathas, um colega de escola com quem também trabalhava em um mercado da cidade. Segundo o jovem, a família não aceitou sua orientação sexual e passou a controlar sua rotina.

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Ele afirma que foi obrigado a deixar o emprego e impedido de frequentar a escola. A situação teria evoluído para agressões e ameaças dentro de casa. Emanuel relatou, inclusive, ter sido ameaçado pelo pai com um alicate e, em outra ocasião, com uma arma apontada para a cabeça.

O namorado também teria se tornado alvo. Segundo os relatos apresentados no caso, Jonathas recebeu ameaças e encontrou no carro que utilizava um bilhete com a mensagem: "Desaparece! Se sair na rua, te mato, J."

A situação chegou ao Conselho Tutelar após um amigo de Emanuel procurar ajuda. Conforme os registros do caso, os pais admitiram que não aceitavam a orientação sexual do filho e disseram que ele teria que deixar a residência caso mantivesse o relacionamento.

Fora de casa, Emanuel passou quase um ano acolhido em um abrigo municipal, até completar 18 anos.

Pais terão que pagar R$ 100 mil

O caso passou a ser acompanhado pelo Ministério Público de Santa Catarina, que reuniu depoimentos, registros de publicações feitas nas redes sociais e outros elementos antes de ingressar com uma ação.

A Justiça determinou que os pais paguem R$ 100 mil de indenização ao filho. O casal também ficou proibido de fazer publicações relacionadas a Emanuel nas redes sociais.

Os pais negam as acusações e ainda podem recorrer da decisão.

Como Emanuel vive atualmente

Já maior de idade, Emanuel deixou o abrigo e se mudou com Jonathas para o Rio Grande do Sul. Atualmente, os dois contam com o acolhimento da família do namorado.

Apesar de tudo o que relatou ter vivido, Emanuel afirma que não descarta retomar a relação com os pais.

"Eles sempre vão ser os meus pais", declarou.

Para o jovem, no entanto, uma reaproximação dependeria de um pedido de perdão. Caso isso aconteça, ele espera conseguir perdoá-los e reconstruir o vínculo familiar.