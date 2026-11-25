MERCADO DE BENEFÍCIOS
Justiça restabelece teto de taxas para empresas de vale-refeição
Decisão afeta taxas cobradas dos estabelecimentos e funcionamento dos cartões
As empresas de vale-refeição e vale-alimentação terão que voltar a cumprir os limites de taxas e os prazos de pagamento previstos nas novas regras do setor.
A determinação foi restabelecida após um juiz acatar um recurso apresentado pelo governo federal, revertendo uma decisão que havia suspendido parte das mudanças para algumas operadoras.
Com a decisão, voltam a valer o teto de 3,6% para a taxa de desconto cobrada dos estabelecimentos comerciais e o limite de 2% para a tarifa de intercâmbio.
Também foi retomado o prazo máximo de 15 dias para que os valores das transações sejam repassados aos restaurantes, supermercados e demais estabelecimentos que recebem os benefícios.
Leia Também:
As medidas integram a reformulação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), estabelecida pelo Decreto nº 12.712/2025.
Decisão atinge grandes operadoras de benefícios
A disputa judicial começou após uma liminar concedida, no início de novembro, pela Justiça Federal no Distrito Federal.
A decisão permitia que empresas associadas à Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) continuassem seguindo parte das regras anteriores do programa.
Entre as companhias representadas pela entidade estão Alelo, Pluxee, VR e ValeShop.
O entendimento anterior havia suspendido, para essas empresas, a aplicação de exigências relacionadas às taxas, aos prazos de repasse e à estrutura de funcionamento dos cartões.
Com a reversão da liminar, essas operadoras voltam a ficar sujeitas às determinações previstas na regulamentação mais recente.
Mudanças também envolvem funcionamento dos cartões
Outro ponto alcançado pela nova regulamentação é a exigência de que operadoras com mais de 500 mil trabalhadores migrem para os chamados arranjos abertos.
Nesse formato, diferentes empresas podem participar das etapas de operação dos cartões de benefícios.
A liminar anterior havia suspendido essa obrigação para as associadas à ABBT, além dos prazos de adaptação às novas exigências e das competências atribuídas ao Comitê Gestor para alterar taxas, períodos de pagamento e regras dos arranjos.
Interoperabilidade dos cartões continua valendo
Uma das principais mudanças para os trabalhadores não chegou a ser interrompida pela decisão judicial anterior: a interoperabilidade dos cartões.
Na prática, o mecanismo determina que estabelecimentos comerciais que aceitam vale-refeição ou vale-alimentação também devem receber cartões de diferentes bandeiras.
Assim, um restaurante ou supermercado não poderá restringir o pagamento a uma operadora específica quando já aceitar essa modalidade de benefício.
A medida busca ampliar as possibilidades de utilização dos cartões e reduzir as limitações enfrentadas pelos trabalhadores na hora de pagar refeições ou compras com o benefício.
O que é o Programa de Alimentação do Trabalhador?
Criado em 1976 e administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa de Alimentação do Trabalhador tem como finalidade melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, especialmente daqueles com menor renda.
A participação das empresas é voluntária. Os empregadores que aderem ao programa e cumprem os requisitos legais podem ter acesso aos incentivos fiscais e ao tratamento tributário previstos na legislação.
As novas regras foram estabelecidas pelo Decreto nº 12.712/2025 e buscam modificar o funcionamento do mercado de benefícios alimentares, incluindo limites para cobranças das operadoras e mudanças na aceitação dos cartões.