Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

As empresas de vale-refeição e vale-alimentação terão que voltar a cumprir os limites de taxas e os prazos de pagamento previstos nas novas regras do setor.

A determinação foi restabelecida após um juiz acatar um recurso apresentado pelo governo federal, revertendo uma decisão que havia suspendido parte das mudanças para algumas operadoras.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a decisão, voltam a valer o teto de 3,6% para a taxa de desconto cobrada dos estabelecimentos comerciais e o limite de 2% para a tarifa de intercâmbio.

Também foi retomado o prazo máximo de 15 dias para que os valores das transações sejam repassados aos restaurantes, supermercados e demais estabelecimentos que recebem os benefícios.

As medidas integram a reformulação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), estabelecida pelo Decreto nº 12.712/2025.

Decisão atinge grandes operadoras de benefícios

A disputa judicial começou após uma liminar concedida, no início de novembro, pela Justiça Federal no Distrito Federal.

A decisão permitia que empresas associadas à Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) continuassem seguindo parte das regras anteriores do programa.

Entre as companhias representadas pela entidade estão Alelo, Pluxee, VR e ValeShop.

O entendimento anterior havia suspendido, para essas empresas, a aplicação de exigências relacionadas às taxas, aos prazos de repasse e à estrutura de funcionamento dos cartões.

Com a reversão da liminar, essas operadoras voltam a ficar sujeitas às determinações previstas na regulamentação mais recente.

Mudanças também envolvem funcionamento dos cartões

Outro ponto alcançado pela nova regulamentação é a exigência de que operadoras com mais de 500 mil trabalhadores migrem para os chamados arranjos abertos.

Nesse formato, diferentes empresas podem participar das etapas de operação dos cartões de benefícios.

A liminar anterior havia suspendido essa obrigação para as associadas à ABBT, além dos prazos de adaptação às novas exigências e das competências atribuídas ao Comitê Gestor para alterar taxas, períodos de pagamento e regras dos arranjos.

Interoperabilidade dos cartões continua valendo

Uma das principais mudanças para os trabalhadores não chegou a ser interrompida pela decisão judicial anterior: a interoperabilidade dos cartões.

Na prática, o mecanismo determina que estabelecimentos comerciais que aceitam vale-refeição ou vale-alimentação também devem receber cartões de diferentes bandeiras.

Assim, um restaurante ou supermercado não poderá restringir o pagamento a uma operadora específica quando já aceitar essa modalidade de benefício.

A medida busca ampliar as possibilidades de utilização dos cartões e reduzir as limitações enfrentadas pelos trabalhadores na hora de pagar refeições ou compras com o benefício.

O que é o Programa de Alimentação do Trabalhador?

Criado em 1976 e administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa de Alimentação do Trabalhador tem como finalidade melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, especialmente daqueles com menor renda.

A participação das empresas é voluntária. Os empregadores que aderem ao programa e cumprem os requisitos legais podem ter acesso aos incentivos fiscais e ao tratamento tributário previstos na legislação.

As novas regras foram estabelecidas pelo Decreto nº 12.712/2025 e buscam modificar o funcionamento do mercado de benefícios alimentares, incluindo limites para cobranças das operadoras e mudanças na aceitação dos cartões.