Liberados R$ 1 bi em atrasados do INSS para Bahia e mais 12 estados

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A Bahia e mais 12 estados do país vão receber R$ 1,04 bilhão dos R$ 2,68 bilhões liberados pelo Conselho de Justiça Federal, para quitar dívidas judiciais do INSS e da assistência social.

O montante é destinado ao pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) — ordens de pagamento limitadas a 60 salários mínimos — autuadas em agosto de 2026.

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A medida beneficia 173.819 cidadãos que moveram ações de concessão ou revisão de aposentadorias, pensões e auxílios.

​A verba previdenciária representa 83% do orçamento total aprovado pelo CJF para o mês, que somou R$ 3,22 bilhões. O valor restante (R$ 542 milhões) refere-se a pendências com outros órgãos federais.

Sem data única

Apesar do repasse pelo órgão central, o dinheiro não entra na conta dos segurados no mesmo dia.

A liberação dos saques depende do cronograma de cada Tribunal Regional Federal (TRF). Para checar a data do crédito, o beneficiário deve consultar o portal do TRF responsável pela sua região.

​Valores liberados por região

​TRF1 (DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO, AP)

Total: R$ 1,04 bi | Previdenciário: R$ 877,1 mi | Ações: 40.719 | Beneficiários: 49.083

​TRF2 (RJ e ES)

Total: R$ 271,2 mi | Previdenciário: R$ 191,3 mi | Ações: 8.620 | Beneficiários: 12.750

​TRF3 (SP e MS)

Total: R$ 423,8 mi | Previdenciário: R$ 328,1 mi | Ações: 11.298 | Beneficiários: 15.221

​TRF4 (RS, PR e SC)

Total: R$ 649,3 mi | Previdenciário: R$ 556,0 mi | Ações: 29.117 | Beneficiários: 41.699

​TRF5 (PE, CE, AL, SE, RN, PB)

Total: R$ 529,9 mi | Previdenciário: R$ 453,7 mi | Ações: 22.248 | Beneficiários: 37.264

​TRF6 (MG)

Total: R$ 305,1 mi | Previdenciário: R$ 274,1 mi | Ações: 14.385 | Beneficiários: 17.802