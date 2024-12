BRASIL Mãe de empresário morto após peeling pede R$ 1,4 milhão de indenização Mãe da vítima dependia financeiramente do seu único filho Por Redação 28/11/2024 - 22:20 h

Óbito aconteceu no dia 3 de junho deste ano no Studio Natália Becker, localizado no Campo Belo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe do empresário Henrique da Silva Chagas, Edna Maria Rodrigues da Silva, entrou com um um processo pedindo uma indenização após a morte do filho que fez um procedimento de peeling de fenol. Ela pede R$ 1,4 milhão em indenização contra a clínica que realizou o procedimento. Leia mais: >> "Apertou meu braço", diz namorado de vítima do peeling de fenol >> Peeling de fenol: Homem que morreu pagou R$ 4.500 em procedimento >> Peeling de fenol: após laudo, namorado de empresário faz desabafo >> Peeling de fenol: laudo revela causa da morte de empresário O óbito aconteceu no dia 3 de junho deste ano no Studio Natália Becker, localizado no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. Em decisão provisória, a Justiça de São Paulo determinou o pagamento de três salários mínimos como pensão alimentícia. A ação ainda pede o valor de R$ 15.440,00 relacionados às despesas do sepultamento do filho. A acusação diz que Edna dependia financeiramente do seu único filho e encontra-se em situação de vulnerabilidade. Relembre o caso Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após a realização de um procedimento conhecido como “peeling de fenol”, realizado em clínica na zona sul de São Paulo. O jovem desejava aliviar as marcas de acne no rosto. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Natália Becker não tinha formação necessária para atuar na área de estética. O caso segue sendo investigado pela PC. O resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória.

