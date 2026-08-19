Mega-Sena 3046 acumula e chega a R$ 50 milhões; veja resultado

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Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.046 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira, 18, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o resultado, o prêmio estimado para o próximo concurso acumulou mais uma vez e subiu para R$ 50 milhões.

O novo sorteio será realizado na quinta-feira, 20 de agosto.

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Confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira

16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52

Outros concursos

Além da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal também realizou nesta terça os sorteios dos concursos 3.765 da Lotofácil, 7.095 da Quina, 2.430 da Timemania e 1.275 da Dia de Sorte. Confira os números:

Quina

6 – 17 – 19 – 39 – 72

Lotofácil

1 – 5 – 6 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Dia de Sorte

5 – 10 – 21 – 23 – 25 – 29 – 30

Mês da Sorte

06 – Julho



Timemania

21 – 34 – 35 – 38 – 48 – 50 – 64

Time do Coração

Barra FC – SC