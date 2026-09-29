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BOA SORTE!

Mega Sena terá cinco sorteios seguidos em outubro; entenda

Programação faz parte da ‘Mega Semana’, que acontece entre 26 e 30 de outubro

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Mega-Sena terá cinco sorteios em uma semana
Mega-Sena terá cinco sorteios em uma semana - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Mega-Sena terá uma ‘Mega Semana’ entre os dias 26 e 30 de outubro. A programação especial contará com cinco sorteios consecutivos, com concursos realizados de segunda a sexta-feira.

De acordo com a Caixa, serão realizados os sorteios 3.076, 3.077, 3.078, 3.079 e 3.080. A mudança altera temporariamente o calendário de sorteios, que normalmente aconteciam às terças, quintas e domingos.

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Apesar da programação especial, as regras continuam as mesmas. Os concursos serão realizados às 21h (horário de Brasília), e a Caixa informou que os valores das apostas, as probabilidades de acerto e as faixas de premiação permanecem iguais às dos sorteios tradicionais.

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Quanto custa apostar?

Para quem quiser tentar a sorte , a aposta mínima custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos pela internet ou em qualquer lotérica do país, além do site e do aplicativo Loterias CAIXA, até as 20h.

Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Mas qual a chance, na prática, de ganhar na Mega-Sena?

Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto varia de acordo com o número de dezenas escolhidas e o tipo de aposta. No jogo simples, com seis dezenas, a chance de ganhar é de 1 em 50.063.860.

É possível aumentar as chances escolhendo mais números, mas o valor da aposta também sobe. No limite máximo, com 20 dezenas, o jogo custa R$ 232.560,00 e a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292.

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caixa loteria Mega-sena

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