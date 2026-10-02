Megaobra de R$ 3 bilhões vai transformar água do mar em potável

Fortaleza está prestes a criar uma nova fonte de água potável para os moradores. A capital do Ceará virou palco de uma obra de R$ 3 bilhões, que promete transformar a água do mar em propria para beber, com capacidade para atender aproximadamente 720 mil pessoas.

O projeto está sendo conduzido pela Dessal Ceará, em parceria com a Águas de Fortaleza, com base instalada na Praia do Futuro. De acordo com a empresa, a principal meta é produzir 1.000 litros de água potável por segundo.

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O sistema de captação foi projetado com 2,61 km de tubulações e ficará a aproximadamente 1,1 km da costa, em uma área com 14 metros de profundidade, para levar a água marinha até a planta.

Ao todo, o sistema captará cerca de 207,4 milhões de litros de água do mar por dia, convertendo-o para 86,4 milhões de litros de água potável, que será distribuída entre os cearenses.

Como o sal é retirado da água?

Ao passar pela tubulação, a água é filtrada por bombas que elevam a pressão e fazem-a atravessar membranas capazes de reter parte dos sais. No entanto, o serviço de filtração não termina aí, pois o líquido passa por um pós-tratamento e é encaminhado aos reservatórios da rede da Cagece após o ajuste das características necessárias.

O sal retirado não é descartado. Ele volta ao mar em uma versão concentrada de água saturada de sal, chamada salmoura, através de um emissário de aproximadamente 2,06 km.

Quando o projeto será executado?

O projeto já está em fase de execução e a previsão de conclusão é de aproximadamente 24 meses. Então, caso o cronograma siga a programação, a fonte de água será inaugurada em 2028, porém sem uma data exata.