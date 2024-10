Moraes deve reavaliar a operação do X no país até o final desta semana

Alexandre de Moraes deu novos prazos para X entregar documentos de indicação da advogada Rachel Villa Nova Conceição como representante legal no país, entre outros papéis - Foto: Nelson Jr. / SCO / STF

A possibilidade de retorno da operação da rede social X no país deve ser reavaliada no fim desta semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Neste sábado, 21, Moraes deu novos prazos que passam a contar a partir desta segunda-feira, 23, para a empresa apresentar novas informações sobre a regularidade da empresa no país aos órgãos federais.

O ministro deu o prazo de 5 dias para o X entregar os documentos de indicação da advogada Rachel Villa Nova Conceição como representante legal no país. Ainda por determinação de Moraes, os órgãos do governo têm 48 horas para atualizarem a situação cadastral da empresa no Brasil.

Pessoas que tentarem burlar com ferramentas tecnológicas como o VPN (que camufla a localização geográfica do usuário), estão sujeitas a uma multa de até R$50 mil, de acordo com determinação do STF.

O X está suspenso no Brasil desde o fim de agosto e o acesso segue proibido até análise das novas documentações solicitadas pelo Supremo que devem ocorrer até o final desta semana.