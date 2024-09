'X' pode ser multado em R$5 milhões por burlar o bloqueio no Brasil

Alexandre de Moraes determina multa ao X e Starlink por burlar bloqueio à rede social no Brasil - Foto: Nelson Jr./SCO/STF

Após o 'truque' adotado pela rede social X, antigo Twitter, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes decidiu multar em R$5 milhões por dia a plataforma, caso o site volte a ficar disponível ou se novas formas de driblar o acesso forem adotadas.

A decisão veio depois dessa última quarta-feira, 18, quando o site efetuou uma atualização da rede que permitiu o acesso dos usuários brasileiros à plataforma que estava suspensa no Brasil, mesmo sem o uso do VPN.

Além do X a determinação também se estende a Starlink, empresa também vinculada ao bilionário Elon Musk que teve recursos bloqueados no início do mês para arcar com as multas aplicadas ao X.

Em nota, A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), repudiou a tentativa deliberada de Musk ao usar de artifícios que desrespeitam e descumprem a determinação do STF de manter o bloqueio.