Organização afirma que 2023 será o ano mais quente da história | A TARDE

A Organização Meteorológica Mundial apontou que 2023 será o ano mais quente da história. A temperatura ficará 1,4°C acima dos níveis pré-industriais, superando 2016, que levava o título até então.

Segundo o meteorologista Francisco Diniz, o aquecimento global se potencializa junto com outros fatores. “Todos os oceanos estão aquecidos. Teve uma contribuição do El Niño, forçando o aumento de temperatura em grande parte do globo, principalmente na América do Sul, África e Austrália”, afirmou.

O especialista explica ainda que o verão brasileiro deve contar com temperaturas acima da média.

“Espera- se aqui no Brasil dois graus ou mais acima da média histórica. O El Niño deve continuar causando alta irregularidade nas precipitações, algumas áreas da parte central e norte do Brasil e pode trazer também uma forte redução com seca para a região nordeste. A previsão é que a chuva continue em excesso para a região sul do Brasil”, concluiu.