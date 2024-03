Piloto que morreu em queda de avião é enterrado em Pernambuco | A TARDE

O piloto de 52 anos que foi vítima da queda de um avião na Bahia na última semana foi enterrado neste domingo, 17, na cidade de Caruaru, no sertão de Pernambuco.

O corpo Jairo Souza chegou em Pernambuco ainda no sábado, 16. O velório aconteceu no hangar que Jairo era proprietário, no Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru. De lá, o corpo seguiu para o enterro, realizado no cemitério Parque dos Arco. A cerimônia reuniu amigos e familiares sob forte comoção.



Relembre

O acidente aconteceu na quinta-feira, 14, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O piloto estava sozinho no avião. Ele morreu carbonizado no incêndio que consumiu a aeronave após a queda. O corpo dele foi retirado do local no mesmo dia. Ao Portal A TARDE, a esposa do piloto, Diana Magna, falou com exclusividade sobre a dor da perda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), cinco viaturas atuaram na ocorrência. Além de controlar o fogo, a equipe fez a remoção do corpo do piloto. Ele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, onde foi periciado.

Ainda não se sabe a causa do acidente. Segundo os bombeiros, testemunhas informaram que a aeronave perdeu altitude, se chocou com o solo e pegou fogo em seguida. O avião bimotor saiu de Caruaru, em Pernambuco, com destino a Guanambi, no sudoeste da Bahia.

A aeronave é um bimotor, modelo Sêneca PT-REY. A aeronave foi recentemente comprada por empresários e o piloto realizava o transporte da aeronave quando aconteceu o acidente. As informações foram confirmadas pela Prefeitura de Guanambi.



A Aeronáutica iniciou as investigações da queda do avião ainda na quinta-feira. De acordo com a corporação, investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), foram acionados e estiveram no local para a ação inicial da apuração.