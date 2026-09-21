Primavera começa nesta terça-feira com mudanças no clima

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A primavera começa nesta terça-feira, 22, às 21h05, no horário de Brasília, com previsão de calor mais intenso e frequente, chuvas volumosas no Sul e períodos de seca no Norte e Nordeste.



A estação chega após um setembro marcado por temperaturas mais baixas e chuva em parte do Centro-Sul do país.

O cenário deve ser influenciado pelo El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e que interfere na distribuição dos ventos e das chuvas.



Segundo a previsão, o fenômeno deve ganhar força nos próximos meses, com pico entre novembro e dezembro.

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Sul terá chuva acima da média

O Sul deve concentrar os maiores volumes de chuva durante a primavera. Regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem registrar precipitações acima da média, com maior atenção para o Paraná.

A previsão aponta possibilidade de chuvas intensas, alagamentos e temporais com raios, ventos fortes e granizo.



Em alguns períodos, o intervalo entre eventos de chuva pode ser curto, principalmente quando frentes frias permanecerem estacionadas sobre a região.







Sudeste terá alternância entre calor e temporais

No Sudeste, o início da primavera deve manter características semelhantes às observadas em setembro, com períodos de chuva, nebulosidade e atuação de frentes frias.

A partir do fim de outubro, porém, o calor tende a ganhar força. São Paulo e Rio de Janeiro podem enfrentar períodos de temperaturas elevadas intercalados com temporais, ventos fortes e granizo.

No Rio de Janeiro, os picos de temperatura podem superar os 40°C em novembro e dezembro. Em Minas Gerais, os períodos de chuva também devem ser acompanhados de temperaturas elevadas.

Centro-Oeste terá calor intenso

Goiás, Distrito Federal e o norte de Mato Grosso devem registrar calor intenso e chuvas abaixo da média em outubro.

Em Mato Grosso do Sul, a previsão indica alternância entre períodos de calor e ocorrência de temporais. Brasília também pode enfrentar episódios de chuva acompanhados por temperaturas elevadas e períodos de calor intenso.

Norte enfrenta seca e risco de queimadas

Na região amazônica, a previsão indica chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas, especialmente em áreas que já enfrentam o período mais seco do ano.

A estiagem pode contribuir para a manutenção dos níveis baixos dos rios e aumentar o risco de queimadas. No leste do Amazonas, norte do Pará e Amapá, o El Niño pode prolongar o período de pouca chuva.

O Rio Negro pode atingir níveis bastante baixos entre a segunda quinzena de outubro e o início de novembro.

Nordeste terá calor e redução das chuvas

No interior do Nordeste, estados como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba devem enfrentar períodos de calor intenso e pouca chuva.

Na faixa litorânea entre Salvador e Natal, a tendência é de redução das precipitações em relação aos meses anteriores. Salvador e Recife devem registrar temperaturas mais altas e episódios de chuva ocasional.

Na Bahia e em Sergipe, porém, o aquecimento das águas do oceano pode favorecer episódios de chuva acima do normal durante a passagem de algumas frentes frias.