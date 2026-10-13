MUDANÇAS
SAC terá limite de espera e novas regras para reclamações; veja mudanças
Mudanças entram em vigor nos próximos 20 dias
Os usuários dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) devem ficar atentos às novas regras das unidades em todo o país. A partir dos próximos 20 dias, o serviço público adotará mudanças significativas em seus atendimentos.
Dentre as principais alterações estão:
- a implementação do SAC gratuito;
- atendimento humano obrigatório;
- limite de cinco níveis de atendimento;
- cancelamento facilitado;
- e suporte 24 horas em canais eletrônicos.
Os funcionários também não poderão direcionar o consumidor para outro canal de atendimento e devem retornar a ligação em até cinco minutos, caso ela caia durante o atendimento, aproveitando as informações já fornecidas pelo consumidor.
A opção de cancelamento de contratos e serviços também deverá estar disponível nos canais eletrônicos e nos telefônicos, disponibilizando o comprovante eletrônico da solicitação.
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As mudanças valem para empresas de setores regulados pelo governo federal e instituições que prestam serviços financeiros digitais supervisionados pelo Banco Central.
Horários mudam
Fique atento à mudança nos horários de atendimento. De acordo com o SAC, os canais eletrônicos e o atendimento telefônico irão mudar de horário, assim como o tempo de espera no telefone.
- Canais eletrônicos e atendimento telefônico: serviço humano das 8h às 20h, todos os dias da semana.
- Demandas urgentes: atendimento humano imediato em qualquer horário.
- Tempo de espera no telefone: até 20 segundos para a maioria das demandas e 300 segundos, aproximadamente cinco minutos, para outros assuntos.