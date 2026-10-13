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MUDANÇAS

SAC terá limite de espera e novas regras para reclamações; veja mudanças

Mudanças entram em vigor nos próximos 20 dias

Franciely Gomes
Por
SAC mudará regras daqui 20 dias
SAC mudará regras daqui 20 dias - Foto: Carol Garcia | GOVBA

Os usuários dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) devem ficar atentos às novas regras das unidades em todo o país. A partir dos próximos 20 dias, o serviço público adotará mudanças significativas em seus atendimentos.

Dentre as principais alterações estão:

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  • a implementação do SAC gratuito;
  • atendimento humano obrigatório;
  • limite de cinco níveis de atendimento;
  • cancelamento facilitado;
  • e suporte 24 horas em canais eletrônicos.

Os funcionários também não poderão direcionar o consumidor para outro canal de atendimento e devem retornar a ligação em até cinco minutos, caso ela caia durante o atendimento, aproveitando as informações já fornecidas pelo consumidor.

A opção de cancelamento de contratos e serviços também deverá estar disponível nos canais eletrônicos e nos telefônicos, disponibilizando o comprovante eletrônico da solicitação.

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As mudanças valem para empresas de setores regulados pelo governo federal e instituições que prestam serviços financeiros digitais supervisionados pelo Banco Central.

Horários mudam

Fique atento à mudança nos horários de atendimento. De acordo com o SAC, os canais eletrônicos e o atendimento telefônico irão mudar de horário, assim como o tempo de espera no telefone.

  • Canais eletrônicos e atendimento telefônico: serviço humano das 8h às 20h, todos os dias da semana.
  • Demandas urgentes: atendimento humano imediato em qualquer horário.
  • Tempo de espera no telefone: até 20 segundos para a maioria das demandas e 300 segundos, aproximadamente cinco minutos, para outros assuntos.
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Tags

Direitos do Consumidor sac serviço público

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