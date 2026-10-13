SAC terá limite de espera e novas regras para reclamações; veja mudanças

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Os usuários dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) devem ficar atentos às novas regras das unidades em todo o país. A partir dos próximos 20 dias, o serviço público adotará mudanças significativas em seus atendimentos.

Dentre as principais alterações estão:

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a implementação do SAC gratuito;

atendimento humano obrigatório;

limite de cinco níveis de atendimento;

cancelamento facilitado;

e suporte 24 horas em canais eletrônicos.

Os funcionários também não poderão direcionar o consumidor para outro canal de atendimento e devem retornar a ligação em até cinco minutos, caso ela caia durante o atendimento, aproveitando as informações já fornecidas pelo consumidor.

A opção de cancelamento de contratos e serviços também deverá estar disponível nos canais eletrônicos e nos telefônicos, disponibilizando o comprovante eletrônico da solicitação.

As mudanças valem para empresas de setores regulados pelo governo federal e instituições que prestam serviços financeiros digitais supervisionados pelo Banco Central.

Horários mudam

Fique atento à mudança nos horários de atendimento. De acordo com o SAC, os canais eletrônicos e o atendimento telefônico irão mudar de horário, assim como o tempo de espera no telefone.