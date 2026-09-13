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BRASIL

Sobe para 6 o número de vítimas de desabamento de prédio em construção

Segundo o Corpo de Bombeiros, das oito vítimas envolvidas no desabamento em São Paulo

Carla Melo
Por
Desabamento de prédio
Desabamento de prédio - Foto: Divulgação | CBSP

Subiu para seis o número de pessoas mortas no desabamento do prédio em construção sobre uma casa, na Penha, zona leste de São Paulo, na noite de sábado, 12. As vítimas são três mulheres, uma delas grávida, dois homens e uma criança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, das dez vítimas envolvidas no desabamento, duas foram resgatadas com vida (uma criança de 5 anos e um homem adulto) e seis foram localizadas em óbito (3 mulheres e 2 homens). As equipes seguem atuando nas buscas por uma criança de 7 anos, que permanece desaparecida sob os escombros.

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Ainda nas primeiras horas de trabalho de resgate, as equipes retiraram dos escombros cinco pessoas, sendo duas delas vivas: um homem e uma menina, cujo resgate foi registrado em vídeo pela Corporação. Ambos tinham ferimentos leves, como contusões e escoriações, e foram socorridos ao Pronto-Socorro do Tatuapé.

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A queda da edificação de 12 andares ocorreu na Rua Tequici, por volta das 2h. No imóvel atingido estavam oito pessoas. Um vídeo obtido pela reportagem mostra o momento da queda.

Causa do desabamento

Em uma coletiva de imprensa realizada no início da tarde de sábado, o governador Tarcísio de Freitas informou que a obra estava embargada por problemas de "falta de compatibilidade com a execução versus aquilo que tinha sido autorizado", que não é possível, neste primeiro momento, relacionar a queda com a questão das chuvas intensas que atingiram a região nesta madrugada.

"É também complicado relacionar isso com a questão da chuva. Pode ser que a gente tenha problemas de outra natureza, até porque a informação que a gente tem preliminar é da construção de andares a mais do que aquilo que tinha sido autorizado inicialmente no projeto", esclareceu.

Tarcísio informou ainda que, aparentemente, o projeto é de alvenaria estrutural e não se sabe a condição de fundação. "É uma coisa que os laudos vão ter que apontar lá na frente, a investigação vai ter que mostrar".

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brasil desabamento São Paulo

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