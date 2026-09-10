Vacina contra meningite é aprovada para bebês a partir de 6 meses

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a vacina contra a doença meningocócica para bebês a partir de 6 semanas de vida. O imunizante, aplicado em crianças e adultos, pode prevenir infecções provocadas pelos sorogrupos A, C, W, Y da bactéria Neisseria meningitidis.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A partir de agora, a vacina, aplicada por via intramuscular, também passa a ser indicada para os primeiros meses de vida.

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Para a segurança das crianças, a agência analisou dados de milhares de crianças que foram imunizadas com a vacina. Ao todo, a pesquisa integrou 6.060 lactentes entre 6 semanas e menos de 12 meses, que ganharam ao menos uma dose na vacinação.

Meningite pode evoluir rapidamente

Também foram analisados dados de 5.373 crianças que receberam a dose a partir dos 12 meses de idade. Como resultado, a pesquisa não identificou preocupações de segurança e apresentou um perfil compatível para vacinas meningocócicas.

A doença ocorre por meio de gotículas respiratórias. Após isso, a infecção se desenvolve, atinge a corrente sanguínea e evolui rapidamente.

De acordo com a Anvisa, a doença apresenta letalidade de aproximadamente 10%. E cerca de 20% dos pacientes que sobrevivem podem desenvolver lesões permanentes. Crianças e bebês estão entre os grupos mais vulneráveis às formas graves da infecção.