Votação termina que horas? Veja o horário das urnas

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4. Em todo o país, as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.



Cidades que estão em outros fusos horários deverão se adequar ao horário da capital federal.

O que fazer se estiver na fila?

O eleitor que estiver na fila no momento do encerramento da votação poderá ser atendido, conforme os procedimentos da Justiça Eleitoral. Por isso, é importante não deixar para comparecer à seção eleitoral nos últimos minutos.

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Os mesários podem ser consultados em caso de dúvidas sobre a ordem de votação e os procedimentos da seção.



Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida também podem contar com auxílio de uma pessoa de sua escolha, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.





Celular não pode entrar na cabine

Uma das principais regras para o dia da votação é a proibição do uso de celular dentro da cabine. O aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora antes que o eleitor se dirija à urna.

A restrição também vale para câmeras, filmadoras, relógios inteligentes e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto. Quem se recusar a entregar o aparelho não poderá votar até cumprir a determinação.

Posso levar a cola eleitoral?

Sim. O eleitor pode levar para a cabine uma anotação em papel com os números das candidatas e dos candidatos escolhidos. O TSE, inclusive, orienta que o eleitor prepare a chamada “cola eleitoral” antes de sair de casa.

O uso de celular para consultar os números, porém, não é permitido dentro da cabine.

Posso votar de bermuda e chinelo?

Sim. Não há proibição para que o eleitor vote usando bermuda ou chinelo. Também não existe exigência de uma roupa específica para comparecer à seção eleitoral.

O eleitor, no entanto, deve respeitar as regras relacionadas à manifestação política.



É permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência por candidata, candidato, partido, federação ou coligação, por meio de itens como bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.

O que é proibido?

No dia da votação, é proibida a manifestação coletiva ou ruidosa, assim como a abordagem de eleitores para tentar influenciar o voto. Também são proibidas a distribuição de propaganda eleitoral, a entrega de santinhos e a prática de boca de urna.

Além disso, não é permitido formar aglomerações com pessoas usando roupas padronizadas que caracterizem uma manifestação coletiva de apoio político.



Mesários também não podem utilizar vestimentas ou objetos que caracterizem propaganda de partido, federação, coligação ou candidatura.

Quando será o segundo turno?

Caso seja necessário, o segundo turno das Eleições 2026 está marcado para 25 de outubro. A votação também ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.