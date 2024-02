"Carnaval só faz sentido se for democrático", diz Bruno Monteiro | A TARDE

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, afirmou nesta terça-feira, 23, que o governo do estado trabalha para promover a diversidade cultural durante o Carnaval 2024. Monteiro conversou com o Portal A TARDE durante o lançamento do Carnaval do Governo do Estado, no Pelourinho.

"O governo do estado trabalha em todas as áreas para garantir que o Carnaval, a maior festa popular de rua do planeta, aconteça com toda a diversidade cultural, com todo o apoio aos turistas, com a estrutura de segurança, de turismo, de saúde, enfim, garantir que uma festa dessa dimensão aconteça", afirmou o secretário.

Ele pontuou ainda que na área da Cultura foi preparada uma programação cultural, diversa, totalmente gratuita, sem cordas.

"Para que a população baiana, com toda a diversidade cultural, diferentes gerações, desde as crianças até as pessoas idosas, se divirtam, curtam essas ações que nós preparamos, afinal de contas, o Carnaval só faz sentido se for democrático, se for para todas as pessoas, e é para isso que o governo do estado trabalha".