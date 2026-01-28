Menu
CARNAVAL
FOLIA SEM SUSTOS

Maquiagem de Carnaval: dermatologista alerta para os perigos à pele

Especialista dá dicas de como cuidar da pele antes e depois da folia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/01/2026 - 23:41 h

Dermatologista dá dicas de cuidar da pele durante o Carnaval
Dermatologista dá dicas de cuidar da pele durante o Carnaval -

Carnaval é tempo de brilho, cores, purpurina, fantasias e daquela maquiagem que transforma qualquer folião em uma verdadeira obra-prima digna da corte momesca. Mas cuidado: nem toda maquiagem é amiga da folia! É o que alerta a dermatologista Moema Mignac.

A especialista pontua que exageros ou produtos mal escolhidos podem transformar a diversão em dor de cabeça - ou, pior, em irritação na pele. Para ela, entre glitter, batons e bases coloridas, cuidar da pele é a escolha mais importante desta festa.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Produtos contendo metais pesados, como óxido de ferro (pó de alumínio), níquel, cromo e chumbo, são comumente encontrados em tintas faciais e maquiagens muito coloridas. Fragrâncias artificiais, presentes em perfumes, sprays de cabelo e maquiagens mais baratas, também podem causar reações", explica a dermatologista.

Ainda segundo Moema, os cuidados não pararam por aí. "Colas para cílios e pedrarias podem provocar alergias, especialmente se contiverem látex e não forem hipoalergênicas. Além disso, álcool e fixadores usados em sprays de cabelo e maquiagem podem causar ardência, coceira no couro cabeludo e, se escorrerem, até queimaduras oculares", completa.

Com alguns cuidados simples, dá para curtir a folia de Momo sem surpresas desagradáveis
Com alguns cuidados simples, dá para curtir a folia de Momo sem surpresas desagradáveis | Foto: Rafaela Araujo/ Ag. A TARDE

Em outras palavras, sabe aquela paleta de sombras maravilhosas, cheia de tons neons, o batom vibrante ou aquele produtinho de maquiagem mais barato que você está pensando em usar no Carnaval? Pois é: todos eles podem se transformar em um verdadeiro pesadelo para a pele se usados sem cuidado. E não é só isso. “O uso prolongado de maquiagens pesadas pode levar ao que chamamos de acne cosmética e o calor pode levar a lesões como erupções acneiformes e brotoejas”, alerta Moema.

Nem mesmo o glitter, o queridinho da folia, fica de fora da lista de produtos que podem oferecer riscos à pele. Segundo Moema, "maquiagens com glitter e cola podem levar à irritações na pele por conta dos componentes químicos existentes como o látex , cianoacrilato e formaldeído. Essas substâncias também têm capacidade de evaporação podendo gerar danos à mucosa ocular. As partículas de glitter contendo microplásticos podem causar microlesões na pele pelo atrito".

Segundo a dermatologista, alguns produtos podem transformar a maquiagem em um verdadeiro pesadelo para a pele
Segundo a dermatologista, alguns produtos podem transformar a maquiagem em um verdadeiro pesadelo para a pele | Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

Mas calma! Não há motivo para preocupação. Com alguns cuidados simples, dá para curtir a folia de Momo sem surpresas desagradáveis. A especialista explica que pequenas escolhas fazem toda a diferença para manter a pele protegida durante o Carnaval.

"Certificar-se da procedência dos produtos e da validade dos produtos, fazer teste de contato prévio aplicando o produto na pele 24 horas antes e observar, usar bons removedores de maquiagem, limpar a pele de forma suave e hidratar logo após", indica Moema Mignac.

