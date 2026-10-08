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Homem-Aranha: Um Novo Dia: Sony libera 9 minutos do filme

Trecho inicial pode ser assistido de graça

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Homem-Aranha: Um Novo Dia pode ser comprado a partir de R$ 49,90 com cenas extras
Homem-Aranha: Um Novo Dia pode ser comprado a partir de R$ 49,90 com cenas extras - Foto: Divulgação

Após se tornar o terceiro filme da história a arrecadar R$ 2,4 bilhões na bilheteria global, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” já está disponível para compra e aluguel no streaming. E para dar um gostinho de quero mais, a Sony liberou os 9 minutos iniciais de graça. Confira abaixo!

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Como assistir a “Homem-Aranha: Um Novo Dia”?

O filme está disponível no Prime Video para compra e aluguel, com extras incluídos, custando a partir de R$ 49,90. Após adquirido, o usuário tem 30 dias para começar a assistir. Depois de iniciado, o conteúdo fica disponível por 48 horas.

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O lançamento, no entanto, não significa que o título tenha entrado no catálogo para assinantes do Prime Video. Ainda não há previsão do longa entrar oficialmente no catalogo.

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