Outer Banks chega ao fim depois de seis anos: relembre como começou

A série Outer Banks completou seis anos de produção em 2026 e lançou a quinta e última temporada nesta quinta-feira, 20. A trama repleta de aventuras, romances e caças ao tesouro conquistou fãs que aguardaram por dois anos o desfecho dessa história, já que a temporada anterior foi lançada em 2024.

Pertencente a plataforma de streaming Netflix, o enredo envolve um grupo de adolescentes de Carolina do Norte, estado onde fica nítido a divisão social entre a classe mais baixa, dos moradores locais trabalhadores, e a classe rica, dos residentes sazonais da região.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A trama começa com a busca pelo pai de John B, líder do grupo, que desapareceu após um acidente com seu navio. O desaparecimento pareceu estar relacionado a um tesouro de quatro milhões de dólares, cheio de ouro. Com a ajuda dos "Pogues", como era conhecido o grupo, John parte em a missão de localizar seu pai e descobrir a verdade por trás dessa história.

O que esperar desta nova temporada

A nova temporada retoma a história exatamente após a morte de JJ Maybank, um dos personagens mais queridos do grupo. Com a perda do amigo, os Pogues embarcam em uma última missão, desta vez movidos não apenas pela busca por um novo tesouro, mas também pelo desejo de vingança.

Para essa aventura final, Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Austin North, Drew Starkey e Fiona Palomo continuam no elenco principal. Já Rudy Pankow, intérprete de JJ, não retorna após o destino da personagem na quarta temporada.

Com os Pogues novamente reunidos, a temporada promete ação, emoção e muito caos, elementos que marcaram a trajetória da série ao longo das temporadas.

Relembre as temporadas anteriores

1ª temporada

Após encontrar uma pista ligada ao naufrágio do Royal Merchant, John B acredita que pode finalmente descobrir o que aconteceu com seu pai desaparecido. A investigação leva o grupo à busca por um tesouro estimado em cerca de US$ 400 milhões.

No caminho, eles enfrentam obstáculos, rivalidades e segredos envolvendo famílias poderosas da ilha. A busca pelo ouro também aproxima John B e Sarah Cameron, uma “Kook”, enquanto os amigos passam a correr riscos cada vez maiores.

2ª temporada

John B e Sarah são considerados fugitivos e tentam escapar para as Bahamas. Enquanto isso, os Pogues continuam envolvidos na disputa pelo ouro do Royal Merchant e enfrentam Ward Cameron, pai de Sarah e principal responsável pelos conflitos anteriores.

A busca pelo tesouro se intensifica e coloca o grupo novamente em perigo, com novas alianças e traições. Pope também descobre uma ligação de sua família com um importante tesouro histórico: a Cruz de Santo Domingo.

A temporada termina com os Pogues sendo dados como mortos após uma série de confrontos, mas o grupo sobrevive e fica determinado a recuperar o que perdeu.

3ª temporada

Os Pogues passam um período em uma ilha deserta antes de retornarem à busca por novos tesouros. Desta vez, o objetivo principal é encontrar El Dorado, a lendária cidade de ouro, enquanto o grupo enfrenta novos inimigos.

John B continua lidando com o legado do pai e os relacionamentos entre os amigos também passam por mudanças importantes. A busca leva os personagens a diferentes lugares e coloca novamente suas vidas em risco.

Após encontrar El Dorado e retornam para Outer Banks como heróis, mas um novo mistério surge: a busca pelo tesouro de Barba Negra.

4ª temporada

O grupo tenta levar uma vida mais tranquila, criando a chamada Poguelandia 2.0, mas as dificuldades financeiras fazem o grupo aceitar uma nova missão: encontrar o tesouro do lendário pirata Barba Negra.

A investigação leva os amigos até um amuleto e, posteriormente, a uma pista relacionada à Coroa Azul, um artefato considerado capaz de conceder desejos. Durante a aventura, JJ descobre uma verdade sobre sua origem e que seu verdadeiro pai é Chandler Groff.

Os Pogues encontram a Coroa Azul no Marrocos, mas Groff mata JJ e foge com o artefato, deixando o grupo decidido a buscar vingança.

Nesta nova e última temporada, os criadores Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke retornam para concluir a história iniciada em 2020. Ao longo das temporadas, Outer Banks se consolidou como um dos grandes sucessos juvenis da Netflix, conquistando uma ampla base de fãs ao redor do mundo.

Veja o Trailer Oficial