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Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta (05/11)

Longa estrelado por astro de Breaking Bad aposta em uma história emocionante

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde - Foto: Divulgação

A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta quinta-feira, 5, um filme que fala sobre superação, amizade e recomeços.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta quinta-feira, 5, é 'Amigos para Sempre', estrelado por Bryan Cranston, conhecido pelas séries 'Breaking Bad' e 'Malcolm', e por Nicole Kidman que interpretou Virginia Woolf no drama 'As Horas', papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz.

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Na trama, acompanhamos Philip, um homem rico tetraplégico com desgosto pela vida. Até que um dia, durante a contratação de um assistente, ele simpatiza com Dell, um homem desempregado, recém-saído da prisão e que não tem a menor experiência na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, reencontra o prazer pela vida.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de Amigos Para Sempre

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filmes Sessão da Tarde TV Globo

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