PROGRAMAÇÃO
Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta (05/11)
Longa estrelado por astro de Breaking Bad aposta em uma história emocionante
A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta quinta-feira, 5, um filme que fala sobre superação, amizade e recomeços.
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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?
O filme exibido nesta quinta-feira, 5, é 'Amigos para Sempre', estrelado por Bryan Cranston, conhecido pelas séries 'Breaking Bad' e 'Malcolm', e por Nicole Kidman que interpretou Virginia Woolf no drama 'As Horas', papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz.
Na trama, acompanhamos Philip, um homem rico tetraplégico com desgosto pela vida. Até que um dia, durante a contratação de um assistente, ele simpatiza com Dell, um homem desempregado, recém-saído da prisão e que não tem a menor experiência na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, reencontra o prazer pela vida.
Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?
A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.