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Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta terça (27/10)

História é inspirada no romance escrito por Richard C. Morais

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
| Atualizada em
Filme tem produção de Spielberg
Filme tem produção de Spielberg - Foto: Divulgação

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe produções de diferentes gêneros ao longo da semana. Nesta terça-feira, 27, a programação traz uma história que une gastronomia, romance e belas paisagens do sul da França.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta terça-feira, 27, é 'A 100 Passos de Um Sonho', estrelado por Manish Dayal, conhecido por 'Amor com data marcada' e 'O Residente', e Charlotte Le Bon, conhecida por interpretar Chloe em 'The White Lotus'.

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Na trama, madame Mallory é a proprietária de um prestigiado restaurante francês com estrela Michelin. Sua rotina é abalada quando uma família indiana abre um estabelecimento concorrente do outro lado da rua.

A empresária trava uma verdadeira guerra contra o vizinho, mas, aos poucos, conhece o filho do seu adversário, Hassan Kadam, um garoto com verdadeiro talento para a culinária. Os dois tornam-se amigos e Mallory passa a guiá-lo pelos conhecimentos da refinada gastronomia francesa, sem abandonar a tradição indiana, encorajando-o a alçar voos muito mais altos.

A história é inspirada no romance de mesmo nome escrito por Richard C. Morais, lançado em 2010. O filme foi adaptado pelo diretor Lasse Hallström, que contou com a ajuda de dois nomes icônicos na produção: Steven Spielberg e Oprah Winfrey.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para as 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de A 100 Passos de Um Sonho

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filmes Sessão da Tarde TV Globo

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