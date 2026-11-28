Com a chegada do verão, cresce a procura por estratégias para melhorar o contorno corporal, reduzir o inchaço e amenizar o aspecto da celulite. Muitas pessoas revisam o cardápio, intensificam os treinos e até buscam soluções rápidas — mas será que a alimentação realmente ajuda nesse processo?

Embora influencie diretamente a hidratação, o intestino e a saúde da pele, a dieta não faz milagres. É preciso separar o que tem fundamento científico das promessas que aparecem todos os anos nessa época.

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A celulite, por exemplo, é uma condição bastante comum, principalmente entre mulheres, e não depende do excesso de peso. Ela resulta da interação entre tecido conjuntivo, gordura subcutânea, hormônios, genética e circulação. Já a retenção de líquidos pode provocar inchaço e sensação de peso, principalmente nas pernas, nos tornozelos e no abdômen. O consumo elevado de sódio, a baixa ingestão de água, as alterações hormonais e longos períodos na mesma posição podem contribuir para esse desconforto.

Quais alimentos ajudam a eliminar celulite ou queimar gordura localizada?

Nenhum alimento elimina a celulite ou queima gordura localizada sozinho. Ainda assim, boas escolhas alimentares podem favorecer a hidratação, o funcionamento intestinal e a qualidade nutricional da dieta. Confira sugestões de alimentos que ajudam a construir uma rotina mais saudável no verão:

1. Melancia: hidratação que começa pelo prato

Com aproximadamente 90% de água em sua composição, a melancia contribui para a hidratação e oferece uma alternativa refrescante para quem tem dificuldade de consumir líquidos ao longo do dia.

Além da água, a fruta contém licopeno, um composto antioxidante que ajuda a proteger as células contra os danos provocados pelos radicais livres. Também fornece vitaminas e minerais em pequenas quantidades.

Uma boa estratégia, que costumo prescrever para os meus pacientes, é a de consumir a melancia entre as refeições, no café da manhã ou como sobremesa. Ela pode ser utilizada em saladas de frutas e preparações refrescantes, sem necessidade de adicionar açúcar.

2. Abacaxi: sabor, fibras e variedade nutricional

O abacaxi é outra fruta bastante consumida no verão. Sua composição inclui água, fibras, vitamina C e bromelina, um conjunto de enzimas que participam da digestão de proteínas.

A vitamina C merece destaque por sua participação na formação do colágeno, proteína fundamental para a estrutura da pele, dos ossos e de outros tecidos. Manter uma ingestão adequada desse nutriente é importante para a saúde, especialmente quando pensamos na integridade da pele.

A fruta pode ser consumida in natura, em saladas, como sobremesa ou acompanhando refeições. O ideal é priorizar consumir a fruta inteira em vez de sucos coados, pois assim preserva melhor suas fibras e também ajuda na digestão das proteínas.

3. Pepino: leveza e alto teor de água

Simples, acessível e muito versátil, o pepino se destaca pelo alto teor de água, baixas calorias e presença de fibras e micronutrientes. Por ser refrescante, pode ser incluído em saladas, sanduíches, molhos com iogurte natural e águas aromatizadas — uma opção prática para variar os vegetais no prato, especialmente nos dias de calor intenso.

Ele também ajuda a dar mais volume às refeições sem elevar muito as calorias, estratégia que favorece a saciedade e evita restrições alimentares severas.

Vale lembrar, porém, que consumir alimentos ricos em água não substitui um tratamento para retenção de líquidos. O organismo conta com mecanismos próprios para regular o equilíbrio hídrico, e a alimentação entra como aliada para apoiar esse funcionamento.

4. Abacate: gordura boa e saciedade

Diferentemente das frutas anteriores, o abacate se destaca pelo fornecimento de gorduras monoinsaturadas, fibras, vitamina E e outros compostos importantes para a saúde.

As gorduras do abacate contribuem para a saúde cardiovascular quando substituem gorduras saturadas, enquanto suas fibras favorecem a saciedade e o funcionamento intestinal. Além disso, sua vitamina E possui ação antioxidante, contribuindo para a proteção das células contra o estresse oxidativo reduzindo a celulite.

O abacate pode ser utilizado no café da manhã, em vitaminas, pastas, saladas e preparações salgadas. A quantidade deve ser ajustada às necessidades energéticas de cada pessoa, já que, apesar de nutritivo, é um alimento com maior densidade calórica.

5. Laranja: vitamina C e formação de colágeno

A laranja é uma fruta bastante acessível e uma excelente fonte de vitamina C, nutriente que participa da síntese de colágeno, proteína que oferece sustentação e estrutura à pele. A vitamina C também atua na defesa antioxidante do organismo e favorece a absorção do ferro presente em alimentos de origem vegetal.

A fruta fornece ainda fibras e compostos bioativos que contribuem para a saúde. O ideal é priorizar consumir a fruta in natura para aproveitar melhor as fibras, que colaboram para a saciedade e o funcionamento intestinal.

Vale destacar que consumir laranja não significa estimular diretamente a produção de colágeno a ponto de eliminar a celulite. A saúde da pele depende de diversos fatores, e a alimentação adequada é apenas uma parte desse cuidado.

O que realmente influencia na aparência da celulite?

A celulite não pode ser eliminada apenas com mudanças na alimentação e exercícios.

A lipodistrofia ginoide, conhecida popularmente como celulite, tem origem multifatorial, envolvendo estruturas do tecido conjuntivo que ligam a pele às camadas mais profundas, hormônios, genética e distribuição de gordura. Por isso, mulheres magras e fisicamente ativas também podem ter celulite, sem que isso indique falha alimentar ou necessidade de emagrecer.

Uma dieta equilibrada pode contribuir para a saúde da pele e para uma composição corporal adequada, mas não existe um alimento específico que desfaça essas alterações estruturais.

A musculação também ajuda a reduzir o aspecto da celulite. O fortalecimento muscular pode melhorar o contorno corporal e a aparência dos tecidos.

Como diminuir a retenção de líquidos?

O sódio é essencial para o funcionamento do organismo, mas o seu consumo excessivo pode favorecer o aumento da pressão arterial e interferir no equilíbrio de líquidos.

Embutidos, temperos prontos, macarrão instantâneo, salgadinhos e produtos ultraprocessados podem contribuir para uma ingestão elevada desse mineral.

Para não exagerar no consumo do sódio, uma estratégia interessante é priorizar alimentos naturais, utilizar temperos como alho, cebola, limão, ervas e especiarias e observar a quantidade de sal adicionada às preparações.

A hidratação também é indispensável. No calor, a transpiração aumenta e, consequentemente, as necessidades de líquidos podem ser maiores. A quantidade ideal varia conforme o peso, o nível de atividade física, a temperatura ambiente e as condições individuais.

Para além da hidratação e alimentação, é importante ficar atento ao identificar inchaços persistentes, repentinos ou acompanhados de dor, vermelhidão e falta de ar. Nesses casos, é necessário procurar avaliação médica.

Alerta sobre decisões extremas no verão

Restringir excessivamente a alimentação pode trazer consequências como perda de massa muscular, cansaço, redução do rendimento nos treinos e dificuldade de manter os resultados.

Para quem deseja melhorar a composição corporal, a combinação entre alimentação individualizada, ingestão adequada de proteínas, carboidratos de qualidade e prática regular de exercícios é muito mais interessante do que apostar em soluções isoladas extras.

Além disso, é preciso lembrar que o cuidado com o corpo deve acontecer durante todo o ano, e não apenas quando as temperaturas aumentam. O foco é investir em estratégias que respeitam a individualidade de cada pessoa. Para além de ficar bem no biquíni, é preciso construir um corpo forte, saudável e com disposição para aproveitar todas as estações do ano.