Quantas vezes você já colocou a culpa na falta de tempo para justificar aquela escapada da dieta? Depois de encarar trânsito, trabalho, reuniões, treino e ainda cuidar da casa, ter que cozinhar do zero acaba parecendo uma missão impossível. Porém, como nutricionista, preciso alertar que existe um caminho para evitar recorrer às opções menos saudáveis.

Com um mínimo de organização e as estratégias certas, é totalmente possível ter refeições nutritivas, saborosas e prontas para consumo em poucos minutos. A seguir, listo sete alimentos coringas que você precisa ter em casa para salvar em um dia corrido.

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1. Ovos cozidos prontos na geladeira

Um clássico atemporal da praticidade. Ter ovos cozidos guardados em potes na geladeira resolve o problema de proteína rápida a qualquer hora do dia. Você pode consumir o alimento como lanche ou complemento de refeição.

2. Carnes desfiadas ou moídas

Frango ou carne moída já cozidos e congelados (ou guardados em porções) são a base de quase qualquer prato rápido. Descongelou, resolveu boa parte da sua alimentação. Essas proteínas podem ser usadas como recheio da omelete, de tapioca ou até acompanham uma porção de batata cozida.

3. Batatas (inglesas ou doces) na Airfryer

As batatas são uma opção de carboidrato acessível e versátil. Você pode cortar em cubos ou canoas, temperar e jogar na Airfryer, que já resolve o acompanhamento da refeição sem que você precise ficar vigiando fogão.

4. Suplemento proteico para os dias de correria

Dias caóticos muitas vezes tentam nos empurrar para o hábito de pular refeições ou comer "qualquer porcaria" na rua. Um bom suplemento proteico (como o whey ou proteínas vegetais) batido rapidamente pode salvar sua rotina e manter os aportes nutricionais em dia corrido.

5. Lanches estratégicos na bolsa

Quem não se antecipa, acaba comendo o que aparece pela frente. Recomendo que carregue na bolsa porções de castanhas e/ou uma barrinha proteica de boa qualidade para ajudar quando a fome aperta longe de casa.

6. Frutas cortadas e higienizadas

A barreira de comer fruta muitas vezes é o trabalho de lavar, descascar e picar. Uma dica para facilitar a rotina é deixá-las prontas e higienizadas em potes transparentes na geladeira.

7. Verduras e legumes pré-preparados

Saladas lavadas e higienizadas ou vegetais cortados facilitam absurdamente a montagem de um prato colorido em poucos minutos. O segredo da constância é terceirizar o trabalho braçal para o momento em que você tem tempo, garantindo que o prato saudável se monte sozinho nos dias corridos.

Em resumo, a rotina corrida não precisa ser um atestado para descuidar da saúde. A constância com as boas práticas alimentares é fundamental para melhorar os indicadores de saúde e também o físico.